AFC Casablanca celebra título da Série Prata feminina

Festa das meninas de Bom Princípio na Série Prata 2026 Divulgação Federação Gaúcha de Futsal

Com uma campanha perfeita e invicta, o AFC Casablanca é o mais novo campeão do estadual de futsal feminino da Série Prata - a segunda divisão da modalidade na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

O título foi conquistado em casa, no Ginásio Municipal José Bertoldo Ledur, em Bom Princípio, após empate em 2 a 2 com o Real Merengue, de Santa Maria. Lívia e Grazi marcaram os gols do Casablanca enquanto Ju fez os dois gols das visitantes. Como havia vencido o jogo de ida, em Santa Maria, por 2 a 0, o AFC Casablanca pôde comemorar o título com o empate em casa.

Campanha Invicta

Na fase classificatória, com um turno sediado em Bom Princípio e outro, em Santa Maria, o Casablanca conquistou seis vitórias em seis rodadas. Além das duas finalistas, participaram ainda do campeonato, as equipes do Botafogo, de Montenegro, e Cristal, de Pelotas.

1ª Fase

1x0 Real Merengue

2x0 Botafogo

5x3 Cristal

4x3 Real Merengue

9x0 Botafogo

8x1 Cristal

Finais

2x0 Real Merengue

2x2 Real Merengue

Oito jogos: sete vitórias e um empate

33 gols marcados

9 gols sofridos

Premiações individuais

No final do campeonato, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), entregou premiações individuais à atletas e comissões técnicas.

- Defesa Menos Vazada - Casablanca;

- Goleadoras - Carla Steffen (Casablanca) e Juliana Meireles (Real Merengue), ambas com 12 gols;

- ️Melhor Técnico - Djonifer Artus (Casablanca);

-️ Destaque - Juliana Meireles (Real Merengue).

Série Ouro ainda em 2026