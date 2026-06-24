AFC Casablanca celebra título da Série Prata feminina

Com uma campanha perfeita e invicta, o AFC Casablanca é o mais novo campeão do estadual de futsal feminino da Série Prata - a segunda divisão da modalidade na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
O título foi conquistado em casa, no Ginásio Municipal José Bertoldo Ledur, em Bom Princípio, após empate em 2 a 2 com o Real Merengue, de Santa Maria. Lívia e Grazi marcaram os gols do Casablanca enquanto Ju fez os dois gols das visitantes. Como havia vencido o jogo de ida, em Santa Maria, por 2 a 0, o AFC Casablanca pôde comemorar o título com o empate em casa.
Campanha Invicta
Na fase classificatória, com um turno sediado em Bom Princípio e outro, em Santa Maria, o Casablanca conquistou seis vitórias em seis rodadas. Além das duas finalistas, participaram ainda do campeonato, as equipes do Botafogo, de Montenegro, e Cristal, de Pelotas.
1ª Fase
1x0 Real Merengue
2x0 Botafogo
5x3 Cristal
4x3 Real Merengue
9x0 Botafogo
8x1 Cristal
Finais
2x0 Real Merengue
2x2 Real Merengue
Oito jogos: sete vitórias e um empate
33 gols marcados
9 gols sofridos
Premiações individuais
No final do campeonato, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), entregou premiações individuais à atletas e comissões técnicas.
- Defesa Menos Vazada - Casablanca;
- Goleadoras - Carla Steffen (Casablanca) e Juliana Meireles (Real Merengue), ambas com 12 gols;
- ️Melhor Técnico - Djonifer Artus (Casablanca);
-️ Destaque - Juliana Meireles (Real Merengue).
Série Ouro ainda em 2026
Além de conquistar um título inédito, o AFC Casablanca, junto com o Real Merengue, de acordo com o regulamento, já podem disputar a Série Ouro feminina em 2026, prevista para começar dia 9 de agosto