Vélez goleia Blumenau e mantém liderança isolada na Liga Silver

Vélez fez 5 a 1 sobre o Blumenau em Camaquã Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

Com placar construído com folga no primeiro tempo, o Vélez Camaquã voltou a vencer na Liga Silver - a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal adulto masculino. A "vítima" desta terça-feira (26) foi o Blumenau (SC), que sofreu uma goleada de 5 a 1 dos gaúchos, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Pedro Krawulski abriu o placar para o Vélez. Gui Falcão e Salah ampliaram para 3 a 0 antes dos 10 minutos iniciais. Os catarinenses descontaram com Erik, mas pouco tempo depois, Foguinho fez o quarto dos gaúchos. Na etapa final, Xitão soltou "a bomba" para fechar a goleada em 5 a 1.

O Vélez chegou a 19 pontos em sete rodadas. São seis vitórias e um empate, mantendo a única invencibilidade da competição na primeira fase. A equipe abriu seis pontos para os vice-líderes Dracena e São Caetano, que ainda vão jogar na rodada.

A próxima partida do Vélez na Liga Silver será dia 2 de junho, fora de casa, contra o Dracena, no interior de São Paulo, às 20h.