Vélez Camaquã vence o Vasco no Rio e segue em primeiro na Liga Silver

Comemoração do Vélez, em Duque de Caxias (RJ) Fernando Winny / Divulgação Liga Nacional de Futsal

Pela primeira vez na história, a Liga Nacional de Futsal (LNF) é disputada em duas divisões, com 16 clubes cada. Na Silver, equivalente a segunda divisão, o líder é um time gaúcho: o Vélez Camaquã.

Nesta terça-feira (19), pela sexta rodada da primeira fase, o Vélez foi ao Ginásio da Vila Olímpica, em Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense, e venceu o Vasco da Gama por 3 a 2. Foi a quinta vitória dos gaúchos na competição.

Os gols gaúchos foram marcados por Gurgel e Otávio, além de um gol contra. Rafael Félix e Raul Rocha descontaram. para o Vasco. O Vélez chegou a 16 pontos e manteve a liderança invicta e isolada da Liga Silver.

Os cariocas estão em sétima, com nove pontos. O Vélez recebe o Blumenau na terça-feira (26), às 18h, no Ginásio Wadislau Niemxeski.