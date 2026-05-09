Taça Farroupilha chega ao "mata-mata"; veja confrontos de ida deste sábado

Nove jogos abrem a fase eliminatória das etapas regionais na Taça Farroupilha 2026. Os torneios, organizados pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), são preparatórios para o Gauchão adulto masculino que começa no início do mês de junho.
A partir de agora, quem perder nos duelos de ida e volta será eliminado. Em quatro regiões (Alto Uruguai, Noroeste, Norte e Planalto), são quatro equipes em dois confrontos semifinais. Já na região Metro-Serra, dois times se enfrentam num "mata-mata" semifinal para definir quem disputará o título com Vélez Camaquã, time previamente classificado à decisão.
Alto Uruguai
Sábado (9), às 19h
- Guarani x Atlec, em Frederico Westphalen
Sábado (9), às 20h
- ANF x Soberano, em Sarandi
Metro-Serra
Sábado (9), às 20h
- União Parobé x ACBF, em Parobé
Noroeste
Sábado (9), às 20h
- AGSL x Santa Rosa, em São Luiz Gonzaga
- União-TM x Uruguaianense, em Três de Maio
Norte
Sábado (9), às 20h
- Sercca x Ibira, em Casca
A outra semifinal, entre Tapejara e Lagoa EC ocorreu na sexta-feira (8). Os jogos de volta ocorrem nos dias 15 (em Lagoa Vermelha) e 16/5.
Planalto
Sábado (9), às 20h
- Guarany x Russo Preto, em Espumoso
- David Futsal x Passo Fundo, em David Canabarro
Os jogos de volta serão dia 16/5.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲