Supremacia brasileira: confira a galeria de campeões da Libertadores de Futsal

Criada em 2000, a Copa Libertadores de Futsal tem amplo domínio dos times brasileiros. Em 23 edições (não ocorreu em 2010, 2012 e 2020), a taça terminou no Brasil em 20 oportunidades.
ACBF, de Carlos Barbosa, e Jaraguá, de Jaraguá do Sul (SC), são os maiores vencedores com seis títulos cada. Os únicos times "não-brasileiros" a levantarem a Libertadores foram o Cerro Porteño (Paraguai) em 2016; o San Lorenzo (Argentina) em 2021; e o Peñarol (Uruguai), no ano passado.
Galeria de Campeões
2000, no Rio de Janeiro (BRA)
campeão: Inter (BRA)
vice: Vasco (BRA)
2001, em Carlos Barbosa (BRA)
campeão: Banespa (BRA)
vice: ACBF (BRA)
2002, em Valera (VEN)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Pumas del Ávila (VEN)
2003, em Carlos Barbosa (BRA)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Nacional (URU)
2004, em Lima (PER)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Dep. Kansas (PER)
2005, em Itauguá (PAR)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Univ. Autónoma (PAR)
2006, em Fusagasugá (COL)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Santa Fé (COL)
2007, em Jaraguá do Sul (BRA)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Bello Jairuby (COL)
2008, em Jaraguá do Sul (BRA)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Dep. Táchira (VEN)
2009, em Misiones (ARG)
campeão: Jaraguá (BRA)
vice: Bello Jairuby (COL)
2011, em Encarnación (PAR)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Atlético Paranaense (PAR)
2013, em Orlândia (BRA)
campeão: Intelli (BRA)
vice: Talento Dorado (COL)
2014, em Erechim (BRA)
campeão: Atlântico (BRA)
vice: Boca Juniors (ARG)
2015, em Itapetininga (BRA)
campeão: Magnus (BRA)
vice: Bucaramanga (COL)
2016, em Assunção (PAR)
campeão: Cerro Porteño (PAR)
vice: Jaraguá (BRA)
2017, em Lima (PER)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Cerro Porteño (PAR)
2018, em Carlos Barbosa (BRA)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Joinville (BRA)
2019, em Buenos Aires (ARG)
campeão: ACBF (BRA)
vice: Cerro Porteño (PAR)
2021, em Florida (URU)
campeão: San Lorenzo (ARG)
vice: ACBF (BRA)
2022, em Buenos Aires (ARG)
campeão: Cascavel (BRA)
vice: Peñarol (URU)
2023, em Caracas (VEN)
campeão: Cascavel (BRA)
vice: Joinville (BRA)
2024, em Buenos Aires (ARG)
campeão: Magnus (BRA)
vice: Barracas Central (ARG)
2025, em Luque (PAR)
campeão: Peñarol (URU)
vice: Magnus (BRA)
ACBF e Jaraguá
6 títulos
Magnus e Cascavel
2 títulos
Atlântico, Banespa, Peñarol, Inter, Cerro Porteño, San Lorenzo e Intelli venceram uma vez cada.
O Brasil sempre chegou nas finais. Das 23 disputas, ganhou 20 e ficou com três medalhas de prata. Nesta disputa interna, o Rio Grande do Sul ganhou oito vezes a Libertadores - seis da ACBF, uma do Inter e uma do Atlântico. Santa Catarina ficou com seis taças, São Paulo ficou com quatro e o Paraná com duas.