Supremacia brasileira: confira a galeria de campeões da Libertadores de Futsal

Magnus (de amarelo) e Peñarol decidiram o título em 2025 Divulgação Conmebol

Criada em 2000, a Copa Libertadores de Futsal tem amplo domínio dos times brasileiros. Em 23 edições (não ocorreu em 2010, 2012 e 2020), a taça terminou no Brasil em 20 oportunidades.

ACBF, de Carlos Barbosa, e Jaraguá, de Jaraguá do Sul (SC), são os maiores vencedores com seis títulos cada. Os únicos times "não-brasileiros" a levantarem a Libertadores foram o Cerro Porteño (Paraguai) em 2016; o San Lorenzo (Argentina) em 2021; e o Peñarol (Uruguai), no ano passado.

Galeria de Campeões

2000, no Rio de Janeiro (BRA)

campeão: Inter (BRA)

vice: Vasco (BRA)

2001, em Carlos Barbosa (BRA)

campeão: Banespa (BRA)

vice: ACBF (BRA)

2002, em Valera (VEN)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Pumas del Ávila (VEN)

2003, em Carlos Barbosa (BRA)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Nacional (URU)

2004, em Lima (PER)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Dep. Kansas (PER)

2005, em Itauguá (PAR)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Univ. Autónoma (PAR)

2006, em Fusagasugá (COL)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Santa Fé (COL)

2007, em Jaraguá do Sul (BRA)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Bello Jairuby (COL)

2008, em Jaraguá do Sul (BRA)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Dep. Táchira (VEN)

2009, em Misiones (ARG)

campeão: Jaraguá (BRA)

vice: Bello Jairuby (COL)

2011, em Encarnación (PAR)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Atlético Paranaense (PAR)

2013, em Orlândia (BRA)

campeão: Intelli (BRA)

vice: Talento Dorado (COL)

2014, em Erechim (BRA)

campeão: Atlântico (BRA)

vice: Boca Juniors (ARG)

2015, em Itapetininga (BRA)

campeão: Magnus (BRA)

vice: Bucaramanga (COL)

2016, em Assunção (PAR)

campeão: Cerro Porteño (PAR)

vice: Jaraguá (BRA)

2017, em Lima (PER)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Cerro Porteño (PAR)

2018, em Carlos Barbosa (BRA)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Joinville (BRA)

2019, em Buenos Aires (ARG)

campeão: ACBF (BRA)

vice: Cerro Porteño (PAR)

2021, em Florida (URU)

campeão: San Lorenzo (ARG)

vice: ACBF (BRA)

2022, em Buenos Aires (ARG)

campeão: Cascavel (BRA)

vice: Peñarol (URU)

2023, em Caracas (VEN)

campeão: Cascavel (BRA)

vice: Joinville (BRA)

2024, em Buenos Aires (ARG)

campeão: Magnus (BRA)

vice: Barracas Central (ARG)

2025, em Luque (PAR)

campeão: Peñarol (URU)

vice: Magnus (BRA)

ACBF e Jaraguá

6 títulos

Magnus e Cascavel

2 títulos

Atlântico, Banespa, Peñarol, Inter, Cerro Porteño, San Lorenzo e Intelli venceram uma vez cada.