Série Ouro masculina começa neste sábado no RS

ABF (de vermelho) tenta o bicampeonato depois de 4 anos. Guilherme Krüger / Divulgação ABF

Um dos principais campeonatos de futsal do Brasil está de volta a partir deste sábado (9), no Rio Grande do Sul. O Estadual de Futsal da Série Ouro adulta masculina começará com oito partidas válidas pela primeira fase da competição.

Nesta temporada, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), que organiza a competição, reuniu 22 equipes do interior do Estado. Mais uma vez, ACBF, de Carlos Barbosa, e Atlântico, de Erechim, são os principais favoritos ao título.

Regulamento

Na primeira fase, os 22 times foram divididos em três chaves. Os grupos "A" e B" ficaram com sete equipes, enquanto o "C", terá oito. Eles vão se enfrentar dentro dos grupos, em turno e returno. Os cinco primeiros dos grupos "A e B" e os seis primeiros do "C", passam às Oitavas de Final. As duas equipes de pior campanha serão rebaixadas à Série Prata em 2027.

A partir da 2ª fase (oitavas), os jogos começam a ser de forma eliminatória (mata-mata) até à final, programada para o dia 5 de dezembro.

Primeira Rodada

Sábado (9), às 20h

Grupo A

Sercesa x AFA São Francisco, em Carazinho, no Sest/Senat

ATF x São José, em Pelotas, no Sesi

ABF x Independente, em São Lourenço do Sul, no EC São Lourenço

*ACBF folga na rodada

Grupo B

UFSM x Ijuí Futsal, em Santa Maria, no CDM Farrezão

*Jaguarão Futsal folga na rodada

Grupo C

Figueira x Cerro Largo, em Tupanciretã, no Bonumazão

SER Santiago x AVF, em Santiago, no Aureliano Pinto

Barcelona x Peñarol/Lyon, em Júlio de Castilhos, no Poliesportivo

Campo Bom x SER Alvorada, em São Leopoldo, no Celso Morbach

Outras duas partidas do Grupo B estão previstas para quarta-feira (12). Em Rio Grande, o Rio-Grandense vai receber o Atlântico, de Erechim, no Ginásio Farydo Salomão, a partir das 21h.

Meia-hora mais cedo, o Russo Preto, de Não-Me-Toque, vai mandar sua partida contra o Passo Fundo Futsal, em Tapera, no Ginásio Poliesportivo.