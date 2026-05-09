Série Ouro masculina começa neste sábado no RS

Um dos principais campeonatos de futsal do Brasil está de volta a partir deste sábado (9), no Rio Grande do Sul. O Estadual de Futsal da Série Ouro adulta masculina começará com oito partidas válidas pela primeira fase da competição.
Nesta temporada, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), que organiza a competição, reuniu 22 equipes do interior do Estado. Mais uma vez, ACBF, de Carlos Barbosa, e Atlântico, de Erechim, são os principais favoritos ao título.
Regulamento
Na primeira fase, os 22 times foram divididos em três chaves. Os grupos "A" e B" ficaram com sete equipes, enquanto o "C", terá oito. Eles vão se enfrentar dentro dos grupos, em turno e returno. Os cinco primeiros dos grupos "A e B" e os seis primeiros do "C", passam às Oitavas de Final. As duas equipes de pior campanha serão rebaixadas à Série Prata em 2027.
A partir da 2ª fase (oitavas), os jogos começam a ser de forma eliminatória (mata-mata) até à final, programada para o dia 5 de dezembro.
Primeira Rodada
Sábado (9), às 20h
Grupo A
- Sercesa x AFA São Francisco, em Carazinho, no Sest/Senat
- ATF x São José, em Pelotas, no Sesi
- ABF x Independente, em São Lourenço do Sul, no EC São Lourenço
*ACBF folga na rodada
Grupo B
- UFSM x Ijuí Futsal, em Santa Maria, no CDM Farrezão
*Jaguarão Futsal folga na rodada
Grupo C
- Figueira x Cerro Largo, em Tupanciretã, no Bonumazão
- SER Santiago x AVF, em Santiago, no Aureliano Pinto
- Barcelona x Peñarol/Lyon, em Júlio de Castilhos, no Poliesportivo
- Campo Bom x SER Alvorada, em São Leopoldo, no Celso Morbach
Outras duas partidas do Grupo B estão previstas para quarta-feira (12). Em Rio Grande, o Rio-Grandense vai receber o Atlântico, de Erechim, no Ginásio Farydo Salomão, a partir das 21h.
Meia-hora mais cedo, o Russo Preto, de Não-Me-Toque, vai mandar sua partida contra o Passo Fundo Futsal, em Tapera, no Ginásio Poliesportivo.
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