Série Ouro começa com média de quase sete gols por jogo

Rodada teve sete partidas com grande número de gols Duda Pan / Divulgação Esporte Futuro

A Estadual de Futsal da Série Ouro, um dos principais campeonatos de futsal do Estado começou neste sábado (9) com a realização de sete partidas no interior do Rio Grande do Sul. Foram 48 gols em sete partidas, uma média de 6,8 vezes em que a rede balançou a cada partida.

Grupo A

Sercesa 1x4 AFA, em Carazinho

ATF 3x3 São José, em Pelotas

ABF 6x7 Independente, em São Lourenço do Sul

Grupo B

UFSM 2x2 Ijuí, em Santa Maria

Grupo C

SER Santiago 5x0 AVF, em Santiago

Figueira 3x4 Cerro Largo, em Tupanciretã

Barcelona 4x4 Peñarol, em Júlio de Castilhos

Campo Bom 1x0* SER Alvorada, em Campo Bom

*WO

Duas partidas completarão a primeira rodada na próxima quarta-feira (12), pelo Grupo B. Em Rio Grande, no Ginásio Farydo Salomão, o Rio-Grandense recebe o Atlântico, de Erechim. E em Tapera, o Russo Preto, de Não-Me-Toque, encara o Passo Fundo Futsal.

Desistência na véspera

Um dia antes do campeonato começar, a SER Alvorada comunicou sua desistência da competição. Em nota oficial, o presidente do clube, Guido Ulrich, comunicou que a equipe da região Metropolitana perdeu um dos seus principais patrocinadores, inviabilizando a continuidade do projeto:

"Desde o momento em que fomos notificados dessa perda, nossa diretoria trabalho incansavelmente, buscando alternativas, novos parceiros e soluções que permitissem a manutenção da equipe na competição. Infelizmente, apesar de todos os esforços, não obtivemos os resultados necessários para garantir a viabilidade financeira do projeto para esta temporada" - informou o dirigente em parte do comunicado publicado nas redes sociais.