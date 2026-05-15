Série Bronze de Futsal começa neste sábado e movimenta 18 cidades do interior gaúcho

Um dos campeonatos mais disputados do futsal gaúcho está de volta a partir deste sábado (18). A Série Bronze do Estadual de Futsal adulto masculino reúne 21 equipes divididas em quatro grupos na busca por vagas para a Série Prata na próxima temporada.
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno e returno. Os quatro primeiros de cada chave passam às oitavas de final, quando o torneio passa a ser disputado no sistema de mata-mata até as finais, previstas para novembro.
Veja abaixo os grupos
Grupo A
CMD Capão do Cipó (Capão do Cipó)
Cruzeiro (São Gabriel)
Blackout (Alegrete)
ASF (São Borja)
CMD NES (Nova Esperança do Sul)
Grupo B
Meninos da Vila (Marau)
AME (Marau)
Ibira (Ibiraiaras)
Soberano (Sarandi)
GELB (Alto Alegre)
Catuípe (Catuípe)
Grupo C
SAP Futsal (Santo A. da Patrulha)
CER Viamão (Viamão)
Morro Peixoto (Harmonia)
Fênix/Imigrante (Bento Gonçalves)
Camisa 2 (Três Coroas)
Grupo D
Celeste (Bagé)
Canguçu (Canguçu)
Trianon (Canguçu)
Conesul (Bagé)
Ass. Herval (Herval)
Primeira rodada
Sábado — 16 de maio
19h
Ginásio da SERP, em Marau
AME x Meninos da Vila
Domingo — 17 de maio
17h
Ginásio Municipal, em Nova Esperança do Sul
CMD NES x Cruzeiro
18h
Ginásio Ninho da Águia, em Bento Gonçalves
Fênix/Imigrante x Camisa 2
Ginásio Militão, em Bagé
Conesul x Celeste
Ginásio Waldemar Bosenbecker, em Canguçu
Trianon x Associação Herval
Ginásio Cleto Azambuja, em São Borja
ASF x Blackout
Ginásio Leomar Barea, em Ibiraiaras
Ibira x Catuípe
Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi
Soberano x GELB
Ginásio Altair Contini, em Viamão
CER Viamão x SAP Futsal