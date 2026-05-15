Série Bronze de Futsal começa neste sábado e movimenta 18 cidades do interior gaúcho

Terceira divisão da FGFS reunirá 21 participantes Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Um dos campeonatos mais disputados do futsal gaúcho está de volta a partir deste sábado (18). A Série Bronze do Estadual de Futsal adulto masculino reúne 21 equipes divididas em quatro grupos na busca por vagas para a Série Prata na próxima temporada.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno e returno. Os quatro primeiros de cada chave passam às oitavas de final, quando o torneio passa a ser disputado no sistema de mata-mata até as finais, previstas para novembro.

Veja abaixo os grupos

Grupo A

CMD Capão do Cipó (Capão do Cipó)

Cruzeiro (São Gabriel)

Blackout (Alegrete)

ASF (São Borja)

CMD NES (Nova Esperança do Sul)

Grupo B

Meninos da Vila (Marau)

AME (Marau)

Ibira (Ibiraiaras)

Soberano (Sarandi)

GELB (Alto Alegre)

Catuípe (Catuípe)

Grupo C

SAP Futsal (Santo A. da Patrulha)

CER Viamão (Viamão)

Morro Peixoto (Harmonia)

Fênix/Imigrante (Bento Gonçalves)

Camisa 2 (Três Coroas)

Grupo D

Celeste (Bagé)

Canguçu (Canguçu)

Trianon (Canguçu)

Conesul (Bagé)

Ass. Herval (Herval)

Primeira rodada

Sábado — 16 de maio

19h

Ginásio da SERP, em Marau

AME x Meninos da Vila

Domingo — 17 de maio

17h

Ginásio Municipal, em Nova Esperança do Sul

CMD NES x Cruzeiro

18h

Ginásio Ninho da Águia, em Bento Gonçalves

Fênix/Imigrante x Camisa 2

Ginásio Militão, em Bagé

Conesul x Celeste

Ginásio Waldemar Bosenbecker, em Canguçu

Trianon x Associação Herval

Ginásio Cleto Azambuja, em São Borja

ASF x Blackout

Ginásio Leomar Barea, em Ibiraiaras

Ibira x Catuípe

Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi

Soberano x GELB