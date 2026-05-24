Reforçado por brasileiros, Peñarol desafia a ACBF na Libertadores

Peñarol é o atual campeão da Libertadores Divulgação CAP

A 24ª edição da Copa Libertadores de futsal adulto masculino começa neste domingo (24) com a realização de seis partidas no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

O destaque da rodada de abertura está previsto para começar às 20h e reúne o dono da casa, a ACBF, e o atual campeão da América, o Peñarol, de Montevidéu.

Os uruguaios chegam à Serra Gaúcha embalados pela conquista na temporada passada e pela contratação de dois jogadores brasileiros: o ala Marcus Gava, e o pivô Natan. Junto com eles, um remanescente da conquista de 2025 - o ala/fixo Caio dos Santos.

Gava

Catarinense de Nova Veneza, o atleta passou recentemente pelo Guarani, de Frederico Westphalen. Também jogou no Jaraguá (SC), Santos (SP), Tubarão (SC) e clubes da Espanha, Itália e Tailândia.

Natan

Gaúcho de Santana do Livramento, aos 35 anos volta para o Brasil depois de atuar na Alemanha. Ele foi jogador de campo, passando por Gaúcho, Passo Fundo, entre outros clubes.

Caio dos Santos

Caio dos Santos foi campeão da Libertadores em 2025, derrotando o Magnus na decisão. Aos 31 anos, ele tem passagens por clubes da Polônia, Ucrânia, Arábia Saudita, Portugal e França. No Brasil, jogou no Vasco, do Rio de Janeiro.