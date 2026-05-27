Quartas definidas: veja como foi o terceiro dia na Libertadores de Futsal

Magnus, de Sorocaba (SP), fez a melhor campanha da primeira fase Lucka Cyriaco / Divulgação Magnus Futsal

As oito melhores equipes do futsal sul-americano já estão conhecidas. A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 terminou nesta terça-feira (26), em Carlos Barbosa, e determinou a classificação de dois times brasileiros, um argentino, um uruguaio, um peruano, um colombiano, um paraguaio e um venezuelano para às quartas de final.

Quartas de Final

ACBF (BRA) X Panta Walon (PER)

Magnus (BRA) x Nacional (URU)

Cerro Porteño (PAR) x Boca Juniors (ARG)

Centauros (VEN) x CD Lyon (COL)

Os horários ainda serão divulgados pela Conmebol ao longo desta quarta-feira (27). Os jogos estão previstos para quinta-feira (28).

Grupo A

No primeiro jogo da chave, o Peñarol não passou de um empate com o Fantasmas Morales, da Bolívia, em 3 a 3. Com este resultado, os dois times caíram fora. Decepção maior para os uruguaios que eram os atuais campeões e voltaram pra casa sem vencer nenhum jogo. Ordoqui (2) e Marchal marcaram para o Peñarol, enquanto Ortiz (2) e Díaz fizeram para o Fantasmas.

Na sequência, Boca e ACBF empataram em 1 a 1. Luis contra fez o gol argentino e Juninho empatou para os gaúchos. Com o empate, a equipe dona da casa passou na primeira colocação pelo melhor saldo de gols.

Classificação

ACBF e Boca Juniors fizeram sete pontos. No saldo de gols, a ACBF fez 10 e os argentinos, sete.

Fantasmas e Peñarol terminaram com um ponto ganho cada e no saldo, os bolivianos ficaram em terceiro e os uruguaios em último.

Grupo B

Com mais uma goleada, de 4 a 0 sobre o Centauros (VEN), o Magnus, de Sorocaba (SP), terminou a fase de grupos com a melhor campanha entre os 12 times. Foram nove pontos ganhos em três rodadas. Mendonça (2), Carlinhos e Dieguinho marcaram os gols da vitória.

Na outra partida da chave, o Panta Walon (PER) venceu o Divino Niño (EQU) por 6 a 1 e garantiu um dos terceiros lugares na próxima fase. O brasileiro Leanderson marcou três vezes para o Panta. Bazan, Vidal e Pereira completaram a goleada. O gol de honra dos equatorianos foi de García.

Classificação

Magnus ficou com nove pontos, seguido do Centauros com seis. O Panta Walon foi o terceiro com três e o Divino Niño não pontuou.

Grupo C

Na abertura da rodada, o Cerro Porteño (PAR) venceu o Nacional (URU) por 2 a 1 e se garantiu na primeira colocação da chave. Espinoza e Agüero marcaram para os paraguaios enquanto Abad descontou. Apesar da derrota, o Nacional, passou com um dos melhores terceiros.

Logo em seguida, o CD Lyon Cáli (COL) bateu o Colo-Colo (CHI) por 1 a 0, gol de Arango e ficou com a segunda vaga. A perda da primeira colocação para o Cerro aconteceu por causa do confronto direto.

Classificação

Cerro Porteño e Lyon Cáli ficaram com seis pontos, mas no critério do confronto direto, os paraguaios passaram em primeiro por terem vencido os colombianos na primeira rodada.

Nacional e Colo-Colo terminaram com três pontos. E também pelo confronto direto, os uruguaios ficaram em terceiro e os chilenos foram eliminados.