Primeiros classificados definidos: veja como foi o segundo dia da Libertadores de Futsal

A segunda-feira (25) marcou a realização de mais seis partidas pela Libertadores de Futsal 2026, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.
A rodada confirmou as primeiras quatro equipes classificadas às quartas de final: ACBF e Magnus, do Brasil; Boca Juniors, da Argentina; e Centauros, da Venezuela. Nesta terça-feira (26), serão conhecidos os outros quatro finalistas.
Grupo A
O dia terminou com nova goleada da ACBF, agora sobre os bolivianos do Fantasma Morales, por 5 a 0. Barbosinha (2), Vilela, Renan Fogaça e Scheffer fizeram os gols do time gaúcho, que se classificou antecipadamente para as quartas de final.
Na outra partida, o Boca Juniors também se garantiu na próxima fase, ao se impor diante do atual campeão, Peñarol. Os argentinos venceram por 5 a 1, com dois gols de Menzeguez, um de Russo, um de Taliercio e outro de Fernández. Ordoqui fez o gol de honra dos uruguaios.
Classificação
ACBF e Boca Juniors têm seis pontos.
Peñarol e Fantasmas ainda não pontuaram.
Grupo B
Os primeiros classificados saíram nos jogos da tarde. O brasileiro Magnus não tomou conhecimento do peruano Panta Walon e goleou por 7 a 0, com dois gols de Kauê, um de Rodrigo, um de Joãozinho, um de Lucas Gomes, um de Vagner e um contra do goleiro, Herrera. Os paulistas chegaram a duas vitórias em duas rodadas e confirmaram vaga com uma rodada de antecedência.
Mesmo fato ocorreu na partida seguinte, quando o Centauros, da Venezuela, venceu o Divino Niño, do Equador, por 3 a 1. Francia, Morales e Briceño marcaram os gols venezuelanos enquanto Chiquito descontou para os equatorianos.
Classificação
Magnus e Centauros têm seis pontos.
Panta Walon e Divino Niño ainda não pontuaram.
Grupo C
Abrindo a segunda-feira (25), o Nacional, do Uruguai, perdeu por 3 a 1 para o Lyon, da Colômbia. Mosquera, Ríos e Castro anotaram os gols colombianos enquanto Abad descontou para os uruguaios.
Na partida seguinte, goleada do Colo-Colo sobre o Cerro Porteño por 5 a 1. López, Lagos, Barrios, Martínez e Salas fizeram os gols chilenos enquanto Poggi diminuiu para os paraguaios.
Classificação
Nacional, Colo-Colo, Cerro Porteño e CD Lyon têm três pontos cada, após duas rodadas.
Resumo
Classificados às quartas: ACBF, Boca Juniors, Centauros e Magnus.
Lutam por quatro vagas: Cerro Porteño, Colo-Colo, Divino Niño, Fantasmas Morales, Lyon, Nacional, Panta Walon e Peñarol.