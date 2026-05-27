Os destaques da primeira fase na Libertadores de Futsal

Rodrigo Capita fez um dos gols na campanha do Magnus (SP). Lucka Cyriaco / Divulgação,Magnus Futsal

Depois de três dias e 18 jogos, a Libertadores de Futsal chegou ao final da fase de grupos. Restam oito times na briga pelo título, e os confrontos das quartas de final serão nesta quinta-feira (28).

Abaixo, GZH lista os destaques da fase de grupos e as partidas das quartas de final.

Quartas de final

ACBF (BRA) X Panta Walon (PER)

X Panta Walon (PER) Magnus (BRA ) x Nacional (URU)

) x Nacional (URU) Cerro Porteño (PAR) x Boca Juniors (ARG)

Centauros (VEN) x CD Lyon (COL)

Destaques da primeira fase

Magnus (BRA) — O melhor time

Os paulistas foram os únicos a vencerem todas as partidas que disputaram: 5x1 Divino Niño (EQU), 7x0 Panta Walon (PER) e 4x0 Centauros (VEN). Tiveram ainda o melhor ataque com 16 gols marcados e a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.

Juninho, de goleiro-linha, comemora o gol da ACBF Duda Knoff / Divulgação ACBF

ACBF 1x1 Boca Juniors — o melhor jogo

O último duelo da fase de grupos, na noite de terça-feira (26), foi a melhor partida até aqui. Organizado na defesa e com muita vontade, o Boca trouxe enormes dificuldades para a ACBF. A dona da casa precisou da estratégia do goleiro-linha para empatar. Partidaça!

Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa Duda Knoff / Divulgação ACBF

Ginásio lotado — a melhor imagem

Nos três dias de jogos, mais de 10 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Só na terça-feira (26), foram 4 mil torcedores nas arquibancadas, dando um colorido todo especial à competição.

Artilharia compartilhada

Nos primeiros 18 jogos da Libertadores foram marcados 89 gols — média de 4,94 por partida. Não um, mas oito atletas dividem a artilharia da competição, com três gols cada:

Abad (Nacional, URU)

Arango (CD Lyon, COL)

Bruno Andrade (Magnus, BRA)

Leanderson (Panta Walon, PER)

Martin (Nacional, URU)

Morales (Centauros, VEN)

Ordoqui (Peñarol, URU)

Taliercio (Boca Jrs., ARG)

Peñarol (URU) — a decepção

Atual campeão da América, o Peñarol, de Montevidéu (URU), foi a grande decepção da fase de grupos. Chegou com o status de "defensor do título" e foi eliminado logo de cara, com apenas um empate e duas derrotas em três partidas. Foi lanterna do Grupo A, liderado por ACBF (BRA) e Boca Juniors (ARG).