O que está em jogo no último dia da fase de grupos na Libertadores de Futsal

Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra recebeu grande público nos dois primeiros dias de torneio Duda Knoff / Divulgação ACBF

A terça-feira (26) marcará o encerramento da fase de grupos na Copa Libertadores da América de Futsal. Quatro dos oito times que vão disputar as quartas de final já são conhecidos: ACBF e Magnus, do Brasil; Boca Juniors, da Argentina; e Centauros, da Venezuela.

As outras quatro vagas estarão em disputa a partir das 10h da manhã desta terça (26), no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa

Terceira rodada

Grupo A

18h - Fantasmas x Peñarol

20h - ACBF x Boca Juniors

Já classificadas, ACBF e Boca decidem quem fica em primeiro na chave. Os gaúchos jogam pelo empate. Na partida anterior, vale o terceiro lugar para quem vencer. E dependendo da combinação de resultados, poderá surgir uma vaga nas Quartas.

Grupo B

14h - Magnus x Centauros

16h - Panta Walon x Divino Niño

O primeiro jogo serve para definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo no grupo. O Magnus joga pelo empate. Na partida seguinte, quem vencer fica em terceiro e pode se classificar dependendo da pontuação dos terceiros colocados dos outros grupos (passam dois terceiros dos três grupos).

Grupo C

10h - Nacional x Cerro Porteño

12h - Colo-Colo x CD Lyon

Os quatro times chegam na última rodada com três pontos cada, em dois jogos. Pelos critérios, Nacional e CD Lyon estão em vantagem. O certo é que nesta etapa, quem vencer se classifica. E um empate, dependendo de resultados paralelos, pode garantir, pelo menos, um dos terceiros lugares.

Critérios de Desempate

Confronto direto entre as equipes envolvidas Saldo de gols Gols pró