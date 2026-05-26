Monumento em homenagem à ACBF é inaugurado em Carlos Barbosa

Monumento fica em frente ao Centro Municipal de Eventos. Gustavo Manhago

Conhecida como a Capital Nacional do Futsal, Carlos Barbosa agora passa a ter um monumento que exalta a existência da ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal), fundada em 1º de março de 1976.

Aproveitando a semana de realização da Copa Libertadores da América de futsal na cidade, recolocando Carlos Barbosa no centro das atenções do esporte sul-americano, a Tramontina promoveu a homenagem especial ao cinquentenário da ACBF.

Assinado pelo artista Elson Tieppo e produzida pela unidade da indústria em Farroupilha, o monumento remete ao número 50 moldado em aço inox, em alusão à trajetória da ACBF.

A obra está localizada na área externa do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, tornando-se também um símbolo histórico da relação entre esporte, indústria e comunidade na Capital Nacional do Futsal.