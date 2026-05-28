"Lugar de mulher é lavando louça": menina de 12 anos é alvo de ofensas machistas em torneio de futsal no RS

Caso ocorreu no Gauchão de Futsal sub-13 Bruno Todeschini / Agencia RBS

"Lugar de mulher é lavando louça". Essa frase consta na súmula de um jogo do Gauchão de Futsal. Sub-13. E quem ouviu isso foi uma menina de 12 anos.

A vítima, que não pode ser identificada por questões legais — o que exige, portanto, a supressão dos times envolvidos —, está acostumada a disputar torneios com meninos. Desde os quatro anos joga futsal, uma modalidade de pouco (ou nenhum) campeonato exclusivamente feminino.

E nunca teve problemas com isso. E garante que não mudou, ao menos entre colegas de time e adversários. Há respeito, e a maior prova é ser tratada sem qualquer tipo de distinção. Para o bem e para o mal. Em resumo: ela "bate" e "apanha" igualmente. E por sua liderança, é a capitã de sua equipe.

Em uma dessas disputas, sofreu uma falta que resultou na expulsão de um atleta adversário. Um lance normal de jogo. O menino que levou cartão vermelho saiu sem reclamar.

Mas, na torcida, o comportamento não foi o mesmo. Ela contou a GZH:

— Comecei a escutar algumas coisas. Fiquei meio mal, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Óbvio que sabia que um dia aconteceria e temos de estar sempre preparadas. Tentei me manter concentrada mesmo com a situação e com a derrota. Disse para os guris seguirem atentos, ligados. Fiquei ofendida, mas tive de manter a cabeça no lugar.

Os árbitros ouviram as ofensas e acionaram o protocolo de discriminação. Eles chamaram as comissões técnicas e solicitaram providências da direção do clube.

Os pais da menina estavam no ginásio e também escutaram os xingamentos e a conversa dos árbitros na mesa, próximo ao local onde estava a torcida visitante. A mãe da vítima descreveu:

— Ela não demonstra em nenhum momento fragilidade ou vulnerabilidade pelo fato de ser mulher ou por enfrentar com meninos. O jogo sempre é de igual para igual, mas com respeito obviamente. É lamentável essa postura preconceituosa.

Os autores das ofensas foram identificados e retirados do ginásio. Os três eram menores.

— Sinto que tem muito preconceito com o futebol feminino. Não queremos atrapalhar a vida de ninguém, só queremos nosso espaço no futebol — completa a menina.