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"Lugar de mulher é lavando louça": menina de 12 anos é alvo de ofensas machistas em torneio de futsal no RS

Arbitragem ouviu os xingamentos, informou a segurança e autores, todos menores, foram retirados do ginásio

Rafael Diverio

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