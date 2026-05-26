Libertadores de Futsal abre espaço para alunos de escolas municipais em Carlos Barbosa

Arquibancada lotada de estudantes em Carlos Barbosa Duda Knoff / Divulgação ACBF

A fase de grupos da Libertadores de Futsal 2026 tem seis jogos por dia. É futsal rolando de manhã até a noite no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

E apesar de estarem na serra gaúcha os 12 dos melhores times de futsal da América do Sul, nem todas as partidas conseguem chamar a atenção do público pagante de ingresso, principalmente em função de quatro das seis partidas diárias ocorrerem pela manhã e pela tarde.

Pensando nisso, a ACBF e a Prefeitura de Carlos Barbosa decidiram abrir as portas do ginásio para as crianças das escolas municipais assistirem aos jogos durante o dia. A iniciativa fortalece o futsal como ferramenta de transformação social e inspiração para novas gerações.

Criançada animada antes de ver a bola rolar em quadra Duda Knoff / Divulgação ACBF

Mais do que acompanhar grandes equipes e atletas em quadra, sem pagar qualquer valor, os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar valores como respeito, disciplina, trabalho em equipe e incentivo à prática esportiva.