Futsal

Taça no armário
Notícia

Lagoa, Santa Rosa e Atlec são os primeiros campeões da Taça Farroupilha de futsal

Competições regionais no Norte, Noroeste e Alto Uruguai terminaram neste sábado (30)

Gustavo Manhago

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