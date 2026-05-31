Lagoa, Santa Rosa e Atlec são os primeiros campeões da Taça Farroupilha de futsal

Terminaram neste sábado (30) as três primeiras das cinco disputas regionais previstas na Taça Farroupilha 2026. Lagoa EC, de Lagoa Vermelha, Atlec, de Três Passos, e Santa Rosa Futsal venceram seus jogos e comemoraram os títulos ao final da noite.
Região Norte
Com o ginásio Adolfo Stela lotado, em Lagoa Vermelha, os donos da casa saíram perdendo para o Ibira por 1 a 0, gol de Porfírio. Mas ainda no primeiro tempo, o Lagoa tomou conta do jogo, com Ronaldo, empatando de pênalti. Na etapa complementar, Adriano virou e Maninho marcou mais duas vezes. O time de Ibiraiaras descontou com Juninho. Final: Lagoa EC 4x2 Ibira - Lagoa tetracampeão da região Norte.
Região Noroeste
Uruguaiana parou para a final entre Uruguaianense e Santa Rosa, no Ginásio Schmittão. E os donos da casa abriram 2 a 0 com Duh Moura e Ponce. Mas os visitantes viraram de forma histórica com dois gols de Luk e um de Caio Gonsale. Final: Uruguaianense 2x3 Santa Rosa.
Região Alto Uruguai
Faltou espaço no Ginásio Aloysio Schwertner em Três Passos para ver a goleada da Atlec, de virada sobre a ANF, de Sarandi, na segunda final do Alto Uruguai. Os visitantes saíram na frente com Igão. Depois só deu Atlec com três gols de Maico Monteiro, um de Pato, um de Léo Prestes e um de Guinho. Como goleiro-linha, Igão ainda marcou mais um para a Associação Nanico de Futsal. Final: Atlec 6x2 ANF.
Região Planalto
Em Não-Me-Toque, ainda houve jogo de volta pela semifinal. O Russo Preto venceu o Guarany, de Espumoso, por 3 a 1 no tempo normal, de virada, gols de Matheuzinho, Antony e Moretto. Natan marcou para os visitantes.
Como no jogo de ida, o Guarany havia vencido, houve necessidade de prorrogação. E o Guarany se deu bem no tempo extra vencendo por 2 a 0, com mais um gol de Natan e outro de Helinho.
Na final, o Guarany vai enfrentar o Passo Fundo Futsal em datas a serem definidas pela Liga Gaúcha (LGF).
Região Metro-Serra
Nesta região, os jogos estão suspensos em função da Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa. A ACBF, que disputa a Taça Farroupilha com seu time sub-20, está na decisão contra o Vélez, de Camaquã.