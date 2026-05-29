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Vírus da gripe nas quadras
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Jogo da Série Ouro de Futsal é adiado por contágio de influenza em atletas

Partida entre Atlântico e Passo Fundo aconteceria em Erechim, nesta sexta-feira (29)

Gustavo Manhago

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