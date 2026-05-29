Jogo da Série Ouro de Futsal é adiado por contágio de influenza em atletas

Passo Fundo Futsal registrou casos de influenza Alex Borgman / Divulgação Passo Fundo Futsal

Uma das partidas previstas para a terceira rodada do estadual de futsal adulto masculino - a Série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) - precisou ser adiada.

O confronto entre Atlântico e Passo Fundo, marcado para Erechim nesta sexta-feira (29), mudou de data em função do contágio por influenza de alguns jogadores do time visitante.

Ainda na quarta-feira (27), a direção do Passo Fundo manifestou o adiamento em uma nota oficial, após acordo com o Atlântico e com a federação. Segundo a direção do clube, de cinco a seis jogadores apresentaram sintomas gripais, enquanto outros já haviam testado positivo para influenza.

O surto também afetou a rotina de treinamentos, pois parte do elenco precisou se afastar temporariamente das atividades. A partida foi remarcada pela Federação Gaúcha de Futsal para o dia 24 de agosto, em Erechim.