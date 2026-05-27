Goleiro-linha funciona e ACBF busca empate com o Boca Juniors na Libertadores de Futsal

ACBF terminou fase de grupos com sete pontos ganhos Duda Knoff / Divulgação ACBF

Cerca de quatro mil pessoas lotaram e viram um grande jogo no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, na noite desta terça-feira (26). ACBF e Boca Juniors empataram em 1 a 1 e agora podem se dedicar a disputa das quartas de final da Libertadores de Futsal 2026.

Os dois times chegaram a última rodada da fase de grupos já classificados. Ambos venceram as duas primeiras rodadas e se enfrentavam para decidir quem passaria em primeiro e quem ficaria em segundo. Para os gaúchos, o principal objetivo era manter a viva a chance de final um brasileira e evitar um confronto antecipado com o Magnus, de Sorocaba (SP).

O Boca mostrou porque foi o melhor time estrangeiro da primeira fase. Organizado defensivamente e saindo rápido em contra-ataques conseguiu abrir o placar quando faltavam três segundos para terminar o primeiro tempo. Numa cobrança de escanteio, Luis, da ACBF, tentou tirar e marcou contra.

A ACBF veio para o segundo tempo para pressionar. Mas esbarrava na forte marcação argentina e nas defesas do bom goleiro Arce. Foi então que o técnico Pery Fuentes, faltando quatro minutos para terminar a partida, usou a estratégia do goleiro-linha. Juninho foi para a quadra para tentar o tudo ou nada. E deu tudo.

Numa bola dividida por Marcolla, Barbosinha aberto como ala tocou para o meio e o goleiro-linha Juninho surgiu como pivô para fuzilar o goleiro argentino: 1 a 1, faltando dois minutos e 15 segundos para acabar.

O Boca então usou a mesma tática. O ala Corvalan entrou como goleiro-linha, mas os argentinos não tiveram o mesmo sucesso dos gaúchos. Placar final: ACBF 1x1 Boca Juniors.

Nas quartas de final, quinta-feira (28), a ACBF vai encarar o Panta Walon, do Peru. Já o Boca terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai. Os horários ainda serão confirmados pela Conmebol.