Futsal

Rumo às quartas
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Goleiro-linha funciona e ACBF busca empate com o Boca Juniors na Libertadores de Futsal

Time gaúcho se classifica em primeiro no Grupo "A" e vai encarar equipe peruana na próxima fase

Gustavo Manhago

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