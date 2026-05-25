Goleadas da ACBF, Boca, Nacional e Magnus: veja como foi o primeiro dia da Libertadores de Futsal

O domingo (24), primeiro dia da Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa, teve a realização de seis partidas pelas três chaves da primeira fase da competição da Conmebol. Veja os resultdos abaixo.
O maior torneio de clubes da América do Sul, que nesta edição celebra os 50 anos da ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal), vai até o próximo domingo, dia 31 de maio.
Grupo A
Fechando o domingo, a dona da casa não tomou conhecimento do atual e campeão e disparou uma goleada de 6 a 1 sobre o Peñarol (Uruguai). Willian Bolt (2), Luis, Vilela, Renan Fogaça e Marcolla fizeram os gols da ACBF, enquanto o gaúcho Natan descontou para os uruguaios.
A outra partida do grupo foi entre Boca Juniors (Argentina) e Fantasmas Morales (Bolívia). E apesar de algum equilíbrio ao longo do jogo, os argentinos foram mais eficientes e venceram por 3 a 0, gols de Taliercio (2) e Russo.
Classificação
ACBF e Boca Juniors dividem a liderança com 3 pontos. Peñarol e Fantasmas estão com zero.
Grupo B
Destaque para a goleada do Magnus, de Sorocaba (SP), por 5 a 1 sobre o Divino Niño, do Equador. Bruno Andrade marcou três vezes para os paulistas. Dieguinho e Pepita fecharam o placar. Os equatorianos descontaram com Montaño.
Pelo mesmo grupo, o Centauros (Venezuela) derrotou o Panta Walon (Peru) por 3 a 1. Morales marcou duas vezes e Briceño fez o outro para os venezuelanos. No finalzinho, o goleiro Morales chutou de longe e o pivô Dorda abriu as pernas para a bola passar, enganando o goleiro Vasquez, do Centauros.
Classificação
Magnus e Centauros têm 3 pontos.
Panta Walon e Divino Niño não pontuaram ainda.
Grupo C
A Libertadores começou no domingo (24) pela manhã com goleada do Nacional (Uruguai) por 7 a 2 sobre o Colo Colo (Chile). Martin marcou três vezes, enquanto Abad, Fuentes, Gentil e Monico fecharam o placar para os uruguaios. Rogel e Lagos diminuíram para os chilenos.
Na outra partida do grupo, o Cerro Porteño (Paraguai) sofreu para fazer 3 a 2 sobre o Deportivo Lyon Cáli (Colômbia). Martínez, Gomes e Espinoza marcaram os gols paraguaios. Arango fez os dois gols colombianos.
Classificação
Nacional e Cerro Porteño têm 3 pontos.
Lyon e Colo Colo estão com zero.
Resumo do domingo (24)
Grupo A
- Boca Juniors 3x0
- Fantasmas Morales ACBF 6x1 Peñarol
Grupo B
- Magnus 5x1 Divino Niño
- Centauros 3x1 Panta Walon
Grupo C
- Nacional 7x2 Colo Colo
- Cerro Porteño 3x2 Lyon Cáli
Jogos da segunda-feira (25)
- 10h - Lyon Cáli x Nacional
- 12h - Cerro Porteño x Colo Colo
- 14h - Panta Walon x Magnus
- 16h - Centauros x Divino Niño
- 18h - Peñarol x Boca Juniors
- 20h - ACBF x Fantasmas Morales