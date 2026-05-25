Gaúcho que trocou o campo pela quadra é trunfo do Peñarol na Libertadores de Futsal

Natan tem 35 anos e rodou pelos gramados do Rio Grande do Sul. Arquivo Pessoal / Reprodução

Logo na estreia, uma goleada sofrida por 6 a 1 para a ACBF, dona da casa. O começo do Peñarol, do Uruguai, na Libertadores de Futsal 2026 não foi dos melhores. Mas para um jogador, pelo menos, ficou a boa sensação de ter feito o gol de honra dos uruguaios.

Natan Soares foi o único a marcar para os "Carboneros". Gaúcho de Santana do Livramento, Natan tem 35 anos e uma história curiosa com a bola. Diferentemente de Manoel Tobias e Falcão, verdadeiras lendas do futsal que em algum momento das carreiras tentaram migrar para o futebol de campo, Natan fez o caminho inverso. Saiu da grama e foi para as quadras.

Até 2021, o jogador já havia rodado pelo interior do Rio Grande do Sul, atuando por Gaúcho e Passo Fundo, depois se aventurou no Vitória da Conquista (BA), no ASA (AL), em Rolândia (PR) e no Juventude (MA). Foi então que decidiu aceitar uma proposta: ir jogar futsal.

Após atuações por Marau, Alaf, entre outros, o pivô foi negociado para defender o Marítimo, de Portugal. Em sua rede social, à época, Natan se manifestou desta forma:

"Por um propósito maior e a vontade do homem lá de cima a caminhada prossegue. Nunca tive medo da mudança, por mais incerta que ela seja. Assim, um novo mundo e um novo ciclo de muitas descobertas estão prestes a começar. No meio de um turbilhão de dúvidas, incertezas, grandes dificuldades, o Senhor age com sua tremenda força e luz. Deus é especialista em reviravoltas."

Depois de uma temporada bem sucedida no Marítimo, Natan permaneceu na Europa e foi jogar no Jahn Regensburg, da Alemanha. E agora, em 2026, acertou sua volta à América do Sul, para defender a camisa do Peñarol. O clube tem outros dois brasileiros: Marcus Gava e Caio dos Santos.