Definidas quatro finais da Taça Farroupilha

Quatro das cinco regiões envolvidas na Taça Farroupilha 2026 já têm suas finais definidas. Apenas o Planalto ainda depende das duas partidas semifinais entre Guarany, de Espumoso, e Russo Preto, de Não-Me-Toque. Os torneios são organizados pela da Liga Gaúcha de Futsal (LGF).
Região Alto Uruguai
A Atlec, de Três Passos, vai enfrentar a ANF (Associação Nanico de Futsal), de Sarandi na busca do título. No último final de semana, nos jogos de volta das semifinais, a Atlec eliminou o Guarani, de Frederico Westphalen, enquanto a ANF bateu o Soberano, no clássico municipal de Sarandi.
Região Metro-Serra
A disputa do título será entre Vélez Camaquã e ACBF. O time da Serra Gaúcha, que atua com sua equipe sub-20, eliminou o União Parobé, nos pênaltis.
Região Noroeste
Final entre Uruguaianense e Santa Rosa. A equipe da Fronteira bateu o União de Três de Maio na semifinal, enquanto Santa Rosa eliminou a AGSL, de São Luiz Gonzaga.
Região Norte
O título será decidido entre Lagoa EC e Ibira. O representante de Lagoa Vermelha despachou o Tapejara na semifinal enquanto o time de Ibiraiaras passou pelo Sercca, de Casca.
Região Planalto
O Passo Fundo está na final depois de eliminar o David Futsal, de David Canabarro, na prorrogação. O outro finalista sairá do confronto entre Guarany (Espumoso) e Russo Preto (Não-Me-Toque) que vão jogar a semifinal nos dia 23 e 30 de maio.
Já nas outras quatro regiões, as finais iniciam neste sábado (23) e terminam no outro sábado (30).
