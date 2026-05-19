Confira os resultados nas Séries Ouro, Prata e Bronze

ACBF (de laranja) goleou em casa na Ouro. Kamily Biasi / Divulgação ACBF

Os Estaduais de Futsal adulto masculino na Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) já começaram nas três divisões. Enquanto na Ouro os times já estão na segunda rodada, o último fim de semana foi de estreias na Prata e na Bronze.

Série Ouro

2ª rodada

São José 3x2 AFA

Jaguarão 2x2 Russo Preto

AVF 4x4 Campo Bom

Cerro Largo 3x2 Barcelona

Independente 2x4 ATF

Passo Fundo 3x3 UFSM

Peñarol 7x3 Figueira

SER Alvorada 0x1 SER Santiago (WO)

ACBF 9x0 ABF

Grupo A

ATF e São José lideram com quatro pontos, seguidos de ACBF, AFA e Independente com três. Sercesa e ABF ainda não pontuaram.

Grupo B

Passo Fundo é o líder com quatro, seguido do Atlântico com três. A UFSM vem em terceiro com dois. Na sequência, Ijuí, Jaguarão e Russo Preto têm um e o Rio-Grandense ainda não pontuou.

Grupo C

SER Santiago e Cerro Largo dividem a liderança com seis, seguidos de Peñarol e Campo Bom com quatro. Barcelona e AVF tem um e o Figueira ainda não pontuou. A SER Alvorada desistiu da competição e todos seus foram considerados 1 a 0 para os adversários (WO).

Série Prata

1ª rodada

Grupo A

Guarani-FW 14x1 SER Itacurubi

Horizontina 5x2 AERFS

Grupo B

Paulista 2x1 Arroio Grande

URF 4x3 Cerrito

Grupo C

Brochier 6x2 Lagoa EC

AGE 6x1 Bela Vista

Série Bronze

1ª rodada

Grupo A

CMD NES 1x3 Cruzeiro

ASF 3x3 Blackout

Grupo B

Soberano 5x1 GELB

AME 1x3 Meninos da Vila

Ibira 2x0 Catuípe

Grupo C

CER Viamão 4x3 SAP Futsal

Fênix/Imigrante 1x3 Camisa 2

Grupo D

Conesul 4x0 Celeste

Trianon 7x6 Associação Herval