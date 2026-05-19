Confira os resultados nas Séries Ouro, Prata e Bronze

Os Estaduais de Futsal adulto masculino na Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) já começaram nas três divisões. Enquanto na Ouro os times já estão na segunda rodada, o último fim de semana foi de estreias na Prata e na Bronze.
Série Ouro
2ª rodada
- São José 3x2 AFA
- Jaguarão 2x2 Russo Preto
- AVF 4x4 Campo Bom
- Cerro Largo 3x2 Barcelona
- Independente 2x4 ATF
- Passo Fundo 3x3 UFSM
- Peñarol 7x3 Figueira
- SER Alvorada 0x1 SER Santiago (WO)
- ACBF 9x0 ABF
Grupo A
ATF e São José lideram com quatro pontos, seguidos de ACBF, AFA e Independente com três. Sercesa e ABF ainda não pontuaram.
Grupo B
Passo Fundo é o líder com quatro, seguido do Atlântico com três. A UFSM vem em terceiro com dois. Na sequência, Ijuí, Jaguarão e Russo Preto têm um e o Rio-Grandense ainda não pontuou.
Grupo C
SER Santiago e Cerro Largo dividem a liderança com seis, seguidos de Peñarol e Campo Bom com quatro. Barcelona e AVF tem um e o Figueira ainda não pontuou. A SER Alvorada desistiu da competição e todos seus foram considerados 1 a 0 para os adversários (WO).
Série Prata
1ª rodada
Grupo A
- Guarani-FW 14x1 SER Itacurubi
- Horizontina 5x2 AERFS
Grupo B
- Paulista 2x1 Arroio Grande
- URF 4x3 Cerrito
Grupo C
- Brochier 6x2 Lagoa EC
- AGE 6x1 Bela Vista
Série Bronze
1ª rodada
Grupo A
- CMD NES 1x3 Cruzeiro
- ASF 3x3 Blackout
Grupo B
- Soberano 5x1 GELB
- AME 1x3 Meninos da Vila
- Ibira 2x0 Catuípe
Grupo C
- CER Viamão 4x3 SAP Futsal
- Fênix/Imigrante 1x3 Camisa 2
Grupo D
- Conesul 4x0 Celeste
- Trianon 7x6 Associação Herval
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