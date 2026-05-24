Confira o placar do futsal gaúcho no sábado (23)

ABF (de vermelho e preto) venceu o São José, de Cachoeira do Sul na Série Ouro Guilherme Krüger / Divulgação ABF

O Atlântico perto da liderança na Liga Nacional masculina. A Malgi, lanterna na feminina. Show de gols nas Séries Ouro, Prata e Bronze da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

E finais começando a rolar nas etapas regionais da Taça Farroupilha, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Mais de 20 partidas movimentaram o futsal do Rio Grande do Sul no sábado (23) à noite. Confira os resultados:

Liga Nacional Masculina

7ª rodada da 1ª fase

Atlântico 3x0 Corinthians (SP), em Erechim

Liga Nacional Feminina

4ª rodada da 1ª fase

Londrina 4x3 Malgi (Pelotas), em Londrina (PR)

Série Ouro

3ª rodada da 1ª fase

Figueira 4x9 AVF, em Tupanciretã

SER Santiago 10x2 Peñarol, em Santiago

ABF 6x2 São José, em São Lourenço do Sul

Barcelona 1x0 SER Alvorada (WO)

Russo Preto 2x4 Ijuí, em Não-Me-Toque

Sercesa 3x4 Independente, em Carazinho

Campo Bom 2x3 Cerro Largo, em São Leopoldo

Série Prata

2ª rodada da 1ª fase

Locomotiva 1x1 AGE, em Serafina Corrêa

Cerrito 6x6 Paulista, em Pedro Osório

SER Itacurubi 2x6 Horizontina, em Itacurubi

Real Alegrete 3x5 Guarani-FW, em Alegrete

Série Bronze

2ª rodada da 1ª fase

Cruzeiro 2x0 CMD Capão do Cipó, em São Gabriel

Morro Peixoto 12x3 Fênix/Imigrante, em Harmonia

Gauchão Série B

1ª rodada da 1ª fase

Giruá 3x1 Lokomotiv, em Giruá

Tapejara 4x2 ASF, em Tapejara

União-TM 3x2 AGSL, em Três de Maio

Asaf 4x3 União Castilhense, em Campos Borges

David Futsal 3x3 Soberano, em David Canabarro

Taça Farroupilha

Alto Uruguai - Final Ida

ANF 2x2 Atlec, em Sarandi

Norte - Final Ida

Ibira 1x1 Lagoa EC, em Ibiraiaras