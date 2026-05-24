Confira o placar do futsal gaúcho no sábado (23)

O Atlântico perto da liderança na Liga Nacional masculina. A Malgi, lanterna na feminina. Show de gols nas Séries Ouro, Prata e Bronze da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
E finais começando a rolar nas etapas regionais da Taça Farroupilha, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF).
Mais de 20 partidas movimentaram o futsal do Rio Grande do Sul no sábado (23) à noite. Confira os resultados:
Liga Nacional Masculina
7ª rodada da 1ª fase
Atlântico 3x0 Corinthians (SP), em Erechim
Liga Nacional Feminina
4ª rodada da 1ª fase
Londrina 4x3 Malgi (Pelotas), em Londrina (PR)
Série Ouro
3ª rodada da 1ª fase
Figueira 4x9 AVF, em Tupanciretã
SER Santiago 10x2 Peñarol, em Santiago
ABF 6x2 São José, em São Lourenço do Sul
Barcelona 1x0 SER Alvorada (WO)
Russo Preto 2x4 Ijuí, em Não-Me-Toque
Sercesa 3x4 Independente, em Carazinho
Campo Bom 2x3 Cerro Largo, em São Leopoldo
Série Prata
2ª rodada da 1ª fase
Locomotiva 1x1 AGE, em Serafina Corrêa
Cerrito 6x6 Paulista, em Pedro Osório
SER Itacurubi 2x6 Horizontina, em Itacurubi
Real Alegrete 3x5 Guarani-FW, em Alegrete
Série Bronze
2ª rodada da 1ª fase
Cruzeiro 2x0 CMD Capão do Cipó, em São Gabriel
Morro Peixoto 12x3 Fênix/Imigrante, em Harmonia
Gauchão Série B
1ª rodada da 1ª fase
Giruá 3x1 Lokomotiv, em Giruá
Tapejara 4x2 ASF, em Tapejara
União-TM 3x2 AGSL, em Três de Maio
Asaf 4x3 União Castilhense, em Campos Borges
David Futsal 3x3 Soberano, em David Canabarro
Taça Farroupilha
Alto Uruguai - Final Ida
ANF 2x2 Atlec, em Sarandi
Norte - Final Ida
Ibira 1x1 Lagoa EC, em Ibiraiaras
Planalto - Semifinal Ida
Guarany 5x3 Russo Preto, em Espumoso