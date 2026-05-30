Confira a agenda do futsal gaúcho para o final de semana

Com decisões espalhadas pela Serra, Fronteira Oeste, Norte e Alto Uruguai, o futsal do Rio Grande do Sul chega no final do mês de maio com intensa programação.
Serão 14 partidas em 12 cidades, com destaque para a final da Libertadores masculina em Carlos Barbosa. Os finalistas só serão conhecidos no sábado à noite, após a realização das semifinais.
Confira as partidas
Libertadores de Futsal
Sábado (30)
Semifinais
16h30min - Magnus (BRA) x Boca Juniors (ARG)
19h - ACBF (BRA) x Centauros (VEN)
Domingo (31)
Final
17h - Vencedores das semifinais
Taça Farroupilha
Sábado (30)
Alto Uruguai - Final volta
20h - Atlec x ANF
Norte - Final volta
20h - Lagoa EC x Ibira
Noroeste - Final volta
20h - Uruguaianense x Santa Rosa
Planalto - Semifinal volta
20h - Russo Preto x Guarany-ESP
Série Ouro
Sábado (30)
1ª fase - 2ª rodada
20h - Ijuí Futsal x Rio-Grandense
Série Prata
Sábado (30)
1ª fase - 2ª e 4ª rodadas
19h - Guarani-FW x Horizontina
20h - SVC Futsal x URF
Gauchão Série B
Sábado (30)
1ª fase - 2ª rodada
19h - ASF x Lokomotiv
20h - União Castilhense x União Parobé
AGSL x Tapejara
Giruá Futsal x David Futsal