Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

O Rio Grande do Sul estará no centro da atenção do futsal do continente a partir deste domingo (24). Carlos Barbosa vai sediar a 24ª edição da Copa Libertadores da América Masculina. A ACBF, dona da casa, e o Magnus, de Sorocaba (SP), representam o Brasil contra 10 equipes de nove países sul-americanos.
Além da Libertadores, a programação deste final de semana no futsal gaúcho ganha destaque com Atlântico e Corinthians pela Liga Nacional de Futsal em Erechim, finais da Taça Farroupilha, começo da Série B do Gauchão, da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), e a sequência das Séries Ouro, Prata e Bronze, na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
Libertadores
Domingo (24), em Carlos Barbosa
10h
- Nacional (URU) x Colo Colo (CHI)
12h
- Cerro Porteño (PAR) x Lyon Cali (COL)
14h
- Magnus (BRA) x Divino Niño (EQU)
16h
- Centauros (VEN) x Panta Walon (PER)
18h
- Fantasmas (BOL) x Boca Jrs. (ARG)
20h
- Peñarol (URU) x ACBF (BRA)
Liga Nacional
Sábado (23), em Erechim
18h30min
- Atlântico x Corinthians (SP)
Série Ouro
Sábado (23)
16h, em Não-Me-Toque
- Russo Preto x Ijuí Futsal
20h, em Tupanciretã
- Figueira x AVF
20h, em Santiago
- SER Santiago x Peñarol
20h, em São Lourenço do Sul
- ABF x São José
20h, em Carazinho
- Sercesa x Independente
20h, em São Leopoldo
- Campo Bom x Cerro Largo
Série Prata
Sábado (23)
19h, em Itacurubi
- SER Itacurubi x Horizontina
20h, em Serafina Corrêa
- Locomotiva x AGE
20h, em Pedro Osório
- Cerrito Futsal x Paulista
20h, em Alegrete
- Real Alegrete x Guarani-FW
Série Bronze
Sábado (23)
17h, em Harmonia
- Morro Peixoto x Fênix/Imigrante
20h, em São Gabriel
- Cruzeiro x CMD Capão do Cipó
Domingo (24)
18h, em Canguçu
- Canguçu x Conesul
18h, em Alegrete
- Blackout x CMD NES
18h, em Bagé
- Celeste x Trianon
18h, em Catuípe
- Catuípe x AME
18h, em Três Coroas
- Camisa 2 x CER Viamão
18h, em Marau
- Meninos da Vila x Soberano
Gauchão Série B
Sábado (23)
20h, em Três de Maio
- União-TM x AGSL
20h, em Campos Borges
- Asaf x União Castilhense
20h, em David Canabarro
- David Futsal x Soberano
Taça Farroupilha
Sábado (23)
20h, em Sarandi
- ANF x Atlec (final 1 do Alto Uruguai)
20h, em Ibiraiaras
- Ibira x Lagoa EC (final 1 do Alto Uruguai)
20h, em Carlos Barbosa
- ACBF x Vélez Camaquã (final 1 do Metro-Serra)
20h, em Espumoso
- Guarany x Russo Preto (semifinal Planalto)
Domingo (24)
19h, em Santa Rosa
- Santa Rosa x Uruguaianense (final 1 Noroeste)
