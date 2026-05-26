Com nova goleada, ACBF garante vaga nas quartas da Libertadores de Futsal

Jogadores comemoram um dos gols sobre o Fantasmas (BOL). Duda Knoff / Divulgação ACBF

Com uma rodada de antecedência, a ACBF, de Carlos Barbosa, garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores de Futsal 2026. Nesta segunda-feira (25), o time gaúcho venceu o Fantasmas Morales, da Bolívia, por 5 a 0 e manteve a liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento após duas rodadas.

Nesta terça-feira (26), a ACBF encerra sua participação na fase de grupos contra o Boca Juniors (ARG), às 20h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Um empate basta para a equipe da Serra Gaúcha passar em primeiro na chave.

O jogo

Os bolivianos do Fantasma Morales apresentaram mais resistência do que a ACBF podia esperar. Marcaram mais forte e deram menos espaço que o Peñarol, atual campeão da Libertadores, na rodada de abertura.

Renan Fogaça fez o terceiro e "botou os bolivianos para dormirem". Duda Knoff / Divulgação ACBF

Ainda assim, os gaúchos abriram 2 a 0 no primeiro com um gol de Vilela aos três minutos e 33 segundos, e outro de Barbosinha, aos seis e 50. A confirmação da vitória com goleada veio aos seis minutos e quatro segundos da etapa final com um chutaço de Renan Fogaça, sem chances de defesa para o goleiro Sánchez.

Sem marcar um único gol nas duas primeiras rodadas, o time boliviano se abriu ao ataque para tentar diminuir e acabou sofrendo no contra-ataque. Scheffer recebeu de Adriel, dentro da área, e marcou o quarto. E numa saída errada do goleiro Sánchez, Barbosinha roubou a bola e correu livre para marcar o quinto e fechar a goleada: ACBF 5 a 0.