Com 15 equipes, Série Prata do futsal gaúcho começa neste sábado

Guarani-FW volta a jogar na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Divulgação Guarani Futsal

A segunda divisão do estadual de futsal adulto, na Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), está de volta ao cenário das quadras no Rio Grande do Sul. Com 15 equipes na disputa, a Série Prata começa neste sábado (16) com a realização de seis partidas no interior do Estado.

Série Prata 2026 - 1ª rodada

Sábado (16)

Guarani x SER Itacurubi, às 19h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen

Paulista x Arroio Grande, às 20h, no Ginásio do Paulista, em Pelotas

URF x Cerrito Futsal, às 20h, no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande

Brochier x Lagoa EC, às 20h, no Ginásio Darci Fetzner, em Brochier

AGE x Bela Vista, às 20h, no Ginásio Municipal Multiuso, em Guaporé,

Horizontina x AERFS, às 20h, no Ginásio Édio Stoll, em Horizontina

Regulamento

Os 15 times foram divididos em três grupos de cinco.

A - Guarani, SER Itacurubi, AERFS, Horizontina e Real Alegrete

Guarani, SER Itacurubi, AERFS, Horizontina e Real Alegrete B - URF, Paulista, Cerrito, Arroio Grande e SVC Futsal

URF, Paulista, Cerrito, Arroio Grande e SVC Futsal C - AGE, Bela Vista, Brochier, Lagoa EC e Locomotiva Gaúcha

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno dentro dos próprios grupos. Passam de fase os dois primeiros de cada chave mais os dois melhores terceiros. A partir daí, jogos no sistema "mata-mata" até às finais. Nesta temporada, não haverá rebaixamento para a Série Bronze.

Galeria dos Campeões

Confira os últimos campeões da Série Prata adulta masculina:

2025 - Cerro Largo

Cerro Largo 2024 - Jaguarão

Jaguarão 2023 - AFA (São Francisco de Assis)

AFA (São Francisco de Assis) 2022 - SER Santiago

SER Santiago 2021 - Ferro Carril (Uruguaiana)

Ferro Carril (Uruguaiana) 2020 - Sercesa (Carazinho)

Sercesa (Carazinho) 2019 - não disputada

não disputada 2018 - Passo Fundo

Passo Fundo 2017 - Parobé

Parobé 2016 - Guarany (Espumoso)

Guarany (Espumoso) 2015 - Juventude (Caxias do Sul)