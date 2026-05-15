Com 15 equipes, Série Prata do futsal gaúcho começa neste sábado

A segunda divisão do estadual de futsal adulto, na Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), está de volta ao cenário das quadras no Rio Grande do Sul. Com 15 equipes na disputa, a Série Prata começa neste sábado (16) com a realização de seis partidas no interior do Estado.
Série Prata 2026 - 1ª rodada
Sábado (16)
- Guarani x SER Itacurubi, às 19h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen
- Paulista x Arroio Grande, às 20h, no Ginásio do Paulista, em Pelotas
- URF x Cerrito Futsal, às 20h, no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande
- Brochier x Lagoa EC, às 20h, no Ginásio Darci Fetzner, em Brochier
- AGE x Bela Vista, às 20h, no Ginásio Municipal Multiuso, em Guaporé,
- Horizontina x AERFS, às 20h, no Ginásio Édio Stoll, em Horizontina
Regulamento
Os 15 times foram divididos em três grupos de cinco.
- A - Guarani, SER Itacurubi, AERFS, Horizontina e Real Alegrete
- B - URF, Paulista, Cerrito, Arroio Grande e SVC Futsal
- C - AGE, Bela Vista, Brochier, Lagoa EC e Locomotiva Gaúcha
Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno dentro dos próprios grupos. Passam de fase os dois primeiros de cada chave mais os dois melhores terceiros. A partir daí, jogos no sistema "mata-mata" até às finais. Nesta temporada, não haverá rebaixamento para a Série Bronze.
Galeria dos Campeões
Confira os últimos campeões da Série Prata adulta masculina:
- 2025 - Cerro Largo
- 2024 - Jaguarão
- 2023 - AFA (São Francisco de Assis)
- 2022 - SER Santiago
- 2021 - Ferro Carril (Uruguaiana)
- 2020 - Sercesa (Carazinho)
- 2019 - não disputada
- 2018 - Passo Fundo
- 2017 - Parobé
- 2016 - Guarany (Espumoso)
- 2015 - Juventude (Caxias do Sul)
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