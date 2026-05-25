Cinema e quatro décadas de história: a relação que envolve o segundo adversário da ACBF na Libertadores de Futsal

Depois de golear o Peñarol (URU) na estreia da Libertadores de Futsal 2026, a ACBF vai para seu segundo desafio na fase de grupos nesta segunda-feira (25) contra o Fantasma Morales Moralitos (BOL). O confronto está previsto para 20 horas, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.
Os bolivianos perderam na primeira rodada para o Boca Juniors (ARG) por 3 a 0, e são considerados os integrantes mais frágeis desta chave. Mas é bom respeitar os "Fantasmas de Oruro".
O time foi fundado em 1983, no município de Oruro, localizado há 230 quilômetros da capital La Paz. A cidade, de 300 mil habitantes, fica a 3.735 metros acima do nível do mar. Tetracampeão boliviano de futsal em 2025, o Fantasmas esteve presentes nas três últimas edições da Copa Libertadores, sem passar da fase de grupos, mas com uma vitória surpreendente sobre o Peñarol (URU) no ano passado. Os uruguaios seriam os campeões logo depois.
Cinema
O time foi fundado em 1983, um ano antes do lançamento de um dos grandes filmes daquele período: Ghostbusters.
Os Caça-Fantasmas arrecadaram cerca de 370 milhões de dólares em bilheteria. E o "fantasma" fez tanto sucesso que, tempos depois, foi parar no escudo do time boliviano. O Fantasmas Morales Moralitos foi fundado pelo empresário Raúl Morales. A ideia inicial foi criar um projeto familiar e comunitário voltado ao futsal, modalidade muito popular em Oruro. A família Morales financiou e organizou a equipe que, inicialmente, chamava-se apenas Fantasmas, e depois recebeu o sobrenome da família de forma oficial.