Campo Bom Futsal mandará jogos da Série Ouro em São Leopoldo

Campo Bom subiu para a Série Ouro nesta temporada. Divulgação Clube Esportivo Campo Bom

Perto de estrear na Série Ouro do futsal gaúcho em 2026, o Clube Esportivo Campo Bom vai ser o único representante do Vale dos Sinos na competição. E o início da competição, no dia 9 de maio, será em São Leopoldo.

O clube foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futsal (TJD-FGFS) com a perda do mando de quadra por cinco partidas, por incidentes ocorridos na Série Prata em 2025, quando o time conseguiu o acesso.

Para se manter próximo de casa e fazer valer a iniciativa de ser chamado de "O Time do Vale", o Campo Bom escolheu o Ginásio Municipal Celso Morbach, de São Leopoldo, como sede na primeira fase da Série Ouro, totalizando sete partidas.

Jogos em São Leopoldo

*Previstos para 20 horas

9/5 - SER Alvorada (Alvorada)

23/5 - Cerro Largo (Cerro Largo)

27/6 - Barcelona (Júlio de Castilhos)

11/7 - SER Santiago (Santiago)

1/8 - AVF (Manoel Viana)

22/8 - Peñarol (Guaíba)

29/8 - Figueira (Tupanciretã)

Amistoso dia 2 de maio

Para dar início a esta nova fase, o Campo Bom realiza um dia especial de futsal neste sábado, 2 de maio, com um amistoso em São Leopoldo.

A programação contará com jogos preliminares envolvendo alunos de projetos sociais da Secretaria de Esportes do município, antes da partida principal entre o Campo Bom Futsal e a equipe do Camisa 2. A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.