Campo Bom Futsal mandará jogos da Série Ouro em São Leopoldo

Perto de estrear na Série Ouro do futsal gaúcho em 2026, o Clube Esportivo Campo Bom vai ser o único representante do Vale dos Sinos na competição. E o início da competição, no dia 9 de maio, será em São Leopoldo.
O clube foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futsal (TJD-FGFS) com a perda do mando de quadra por cinco partidas, por incidentes ocorridos na Série Prata em 2025, quando o time conseguiu o acesso.
Para se manter próximo de casa e fazer valer a iniciativa de ser chamado de "O Time do Vale", o Campo Bom escolheu o Ginásio Municipal Celso Morbach, de São Leopoldo, como sede na primeira fase da Série Ouro, totalizando sete partidas.
Jogos em São Leopoldo
*Previstos para 20 horas
9/5 - SER Alvorada (Alvorada)
23/5 - Cerro Largo (Cerro Largo)
27/6 - Barcelona (Júlio de Castilhos)
11/7 - SER Santiago (Santiago)
1/8 - AVF (Manoel Viana)
22/8 - Peñarol (Guaíba)
29/8 - Figueira (Tupanciretã)
Amistoso dia 2 de maio
Para dar início a esta nova fase, o Campo Bom realiza um dia especial de futsal neste sábado, 2 de maio, com um amistoso em São Leopoldo.
A programação contará com jogos preliminares envolvendo alunos de projetos sociais da Secretaria de Esportes do município, antes da partida principal entre o Campo Bom Futsal e a equipe do Camisa 2. A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
“Queremos que São Leopoldo se sinta parte do projeto desde o início. A ideia é construir uma conexão real com a comunidade e fortalecer o futsal na região”, afirmou Wesley Sales, diretor de comunicação do clube.