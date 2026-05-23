Brasileiros favoritos? Quem é quem na Libertadores de Futsal

Peñarol (URU) foi campeão em 2025. Divulgação Conmebol

Realizada desde 2000, a Copa Libertadores de Futsal chega a sua 24ª edição nesta temporada. E o Rio Grande do Sul volta a sediar a competição depois de oito anos.

Organizado pela Conmebol, o torneio, que começa neste domingo (24), marca os 50 anos da ACBF, de Carlos Barbosa, e por isso vai acontecer na cidade da Serra Gaúcha até o outro domingo, 31 de maio.

Em 2026, serão 12 times de 10 países. O Brasil será representado pela ACBF, que sedia o campeonato; e pelo Magnus, de Sorocaba, atual campeão da Supercopa do Brasil. Vencedor de 20 das 23 edições anteriores, o Brasil entra como favorito para o título, com chances de ter uma final nacional.

Grupo A

ACBF (Brasil)

Time gaúcho com 50 anos de história, já venceu a Libertadores seis vezes: 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019. Sedia o torneio e conta com apoio da torcida para chegar ao hepta.

Fantasmas Morales (Bolívia)

Fundado em 1983, o time de Ouro é o atual tetracampeão boliviano e esteve presente nas três últimas edições da Libertadores. O escudo do time é ilustrado pelo "fantasma" presente na capa do filme "The Ghostbusters" (Os Caça-Fantasmas), de 1984.

Boca Juniors (Argentina)

Maior campeão argentino, o Boca nunca venceu a Libertadores de Futsal. Chegou a ser vice-campeão em 2014 perdendo para o Atlântico, em Erechim. Recentemente, em Buenos Aires, os argentinos perderam o Superclássico das Américas, nos pênaltis, para o Jaraguá (SC).

Peñarol (Uruguai)

Atual campeão, o Peñarol surpreendeu o continente em 2025, ao derrotar o Magnus (SP) na final por 3 a 1, em Luque, no Paraguai, e conquistar a Libertadores pela primeira vez. A base campeã foi mantida para esta temporada.

Grupo B

Magnus (Brasil)

Os paulistas ganharam a Libertadores por duas vezes: em 2015 e 2024. Fundado em 2013, o clube está entre as maiores potências do futsal brasileiros desde que surgiu no cenário nacional. Em 2025, foi vice da América.

Centauros (Venezuela)

Os venezuelanos vem evoluindo no futsal e foram semifinalistas em 2023, quando sediaram a competição. O clube foi fundado em 2021.

Panta Walon (Peru)

Semifinalista da Libertadores em 2019, o Panta tem nove títulos no futsal peruano. O clube foi fundado em 2000

Divino Niño (Equador)

Atual vice-campeão equatoriano, o Divino Niño é conhecido como "Clube do Povo" e joga na cidade de Jipijapa, província de Manabí, distante quase 430 quilômetros ao sul de Quito, na costa do Pacífico.

Grupo C

Nacional (Uruguai)

Vice em 2003, perdendo para a ACBF, o Nacional volta à Carlos Barbosa para tentar igualar o feito do maior rival em 2025 - ser campeão.

Cerro Porteño (Paraguai)

Uma vez campeão (2016) e duas vezes vice (2017 e 2019), o Cerro é um dos times que pode atrapalhar a final brasileira. O time venceu os últimos 10 campeonatos paraguaios.

Colo Colo (Chile)

Os chilenos nunca tiveram grande destaque no futsal e a tendência é de que a rotina continue em 2026 na Libertadores. O time venceu o Torneio Apertura e a Supercopa do Chile em 2025.

Deportivo Lyon Cáli (Colômbia)

Fundado em 2010, o Lyon Cáli tenta o primeiro título para os colombianos. O país já foi cinco vezes vice, com Independiente Santa Fé (2006), Bello Jairuby (2007 e 2009), Talento Dorado (2013) e Bucaramanga (2015).

Na primeira fase, classificam-se para as quartas de final as equipes que ocuparem as duas primeiras posições em cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, seguindo a disputa em mata-mata até a decisão, no dia 31.

1ª rodada - 24/5

10h - Nacional (URU) x Colo Colo (CHI)

12h - Cerro Porteño (PAR) x Dep. Lyon Cali (COL)

14h - Magnus (BRA) x Divino Niño (EQU)

16h - Centauros (VEN) x Panta Walon (PER)

18h - Fantasmas Morales (BOL) x Boca Juniors (ARG)

20h - Peñarol (URU) x ACBF (BRA)