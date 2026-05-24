Atlântico vence Corinthians e se aproxima da liderança na Liga Nacional

Serginho (14) e Batalha (19) comemoram o gol do Atlântico Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

A sétima rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF) não poderia ter começado melhor para o Atlântico.

Em Erechim, o "Galo" aplicou 3 a 0 no Corinthians e ficou a um ponto do líder, Praia Clube (MG). Na próxima rodada, encaram o Marreco Futsal, em Francisco Beltrão (PR), em 6 de junho.

A partida deste sábado prometia ser equilibrada. Mas logo aos três minutos da primeira etapa, Serginho recebeu no ataque, fez linda jogada individual e tocou sem chances para o goleiro do Corinthians, abrindo o placar em favor do Atlântico.

O segundo gol só veio no segundo tempo. Aos quatro minutos, o goleiro Ryan conduziu a bola até o meio da quadra e chutou forte para fazer 2 a 0. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.