ACBF vence Magnus nos pênaltis e conquista o 7º título da Libertadores de Futsal

ACBF fez a festa dentro de sua arena lotada. ACBF / Divulgação

A ACBF se tornou heptacampeã da Libertadores de Futsal no ano do seu cinquentenário. Depois de empates por 2 a 2, no tempo normal, e 0 a 0, na prorrogação, a equipe gaúcha venceu o Magnus por 7 a 6 nos pênaltis. O troféu foi erguido em casa, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

Primeiro tempo

A partida começou com a equipe do Magnus pressionando, e a primeira chance do jogo foi de Dieguinho, que chutou de fora da área, mas mandou por cima do gol defendido por Bianchini.

A ACBF apresentou perigo para a meta defendida por Deko aos três minutos. Bolt finalizou forte, mas sem precisão. A bola saiu pela linha de fundo.

O primeiro gol saiu logo em seguida, com Fogaça. Juninho carregou a marcação pelo lado direito e tocou para o companheiro converter.

Depois, foi a vez do goleiro Bianchini brilhar em três momentos seguidos. Defendeu com o peito chute de Bruno Andrade, a bola sobrou para o mesmo jogador, e novamente fez um milagre, dessa vez com as mãos. Na última tentativa, Dieguinho parou nos joelhos do arqueiro.

Porém, quando faltava menos de um minuto para o intervalo, Bianchini não conseguiu parar o craque Rodrigo Capita. Depois de parar Vagner com a ponta dos dedos, o goleiro da ACBF viu Rodrigo aparar escanteio com o peito e fazer o 1 a 1.

Otanha marcou o segundo gol da ACBF. Duda Knoff / ACBF/Divulgação

Segundo Tempo

Logo no início da segunda etapa, Lucas Gomes, da equipe de Sorocaba, deixou o braço no rosto de Scheffer. Após revisão do vídeo suporte, o jogador do Magnus foi expulso.

Os donos da casa ficaram novamente à frente do placar com Otanha. Meleca finalizou, Deko espalmou e ele converteu no rebote.

Faltando três minutos para o jogo acabar, Bruno Andrade finalizou de fora da área, pelo lado direito, e acertou no ângulo. Fim de jogo: 2 a 2.

Prorrogação e pênaltis

As melhores chances no tempo extra foram do time de Carlos Barbosa. Primeiro, Juninho driblou Rodrigo e tocou para Marcolla, que finalizou muito próximo da meta.

Na segunda tentativa, Barbosinha aproveitou rebote após cobrança de falta, mas o goleiro Deko conseguiu defender em dois tempos. Zerados no placar, os finalistas brasileiros foram para os pênaltis.

Após 16 penalidades, a ACBF venceu o Magnus por 7 a 6 e se tornou heptacampeã da Libertadores de Futsal.