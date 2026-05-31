ACBF vence Centauros e está na final da Libertadores de Futsal

ACBF contou com o apoio da torcida para vencer o Centauros. Duda Knoff / ACBF/Divulgação

O sonho do heptacampeonato segue vivo para a ACBF. Neste sábado (30), a equipe de Carlos Barbosa fez valer a força local, venceu o Centauros, da Venezuela, por 2 a 0, e está na final da Libertadores de futsal.

A decisão será neste domingo (31), às 17h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. O adversário será o Magnus, de Sorocaba, que superou o Boca Juniors na outra semifinal.

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Um gol em cada tempo

Com apoio da torcida, a ACBF tentou se impor desde os primeiros instantes. O gol, no entanto, só veio faltando seis minutos para o término da etapa inicial. Fogaça acionou Scheffer, que finalizou de direita e marcou um golaço.

O segundo gol, que deu maior tranquilidade para a equipe gaúcha, veio logo nos primeiros segundas da segunda etapa. Marcola cobrou lateral e acionou Bolt, que emendou um chute cruzado, sem qualquer chance de defesa para o goleiro.

Com a vantagem no placar, a ACBF soube se aproveitar da maior experiência e garantiu a vitória.