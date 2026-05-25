ACBF goleia atual campeão e estreia com vitória na Libertadores de Futsal

Foi melhor do que se imaginava. Estreando num grupo difícil e pegando o atual campeão já na primeira rodada, a ACBF começou com o pé direito a disputa da Libertadores de Futsal 2026.
Jogando em Carlos Barbosa, para mais de 3 mil pessoas no Ginásio Sérgio Luiz Guerra, a equipe gaúcha aplicou 6 a 1 sobre o Peñarol, do Uruguai, na primeira rodada do Grupo A.
O jogo
Logo cedo a ACBF deu mostras de como viria para a partida. Willian Bolt abriu o placar com 46 segundos de bola rolando. Mal deu tempo do torcedor comemorar o 1 a 0 quando Marcolla fez o segundo, a um minuto e 27 segundos.
Atordoado pelo início avassalador dos brasileiros, o Peñarol pouco assustou o goleiro Pedro Bianchini. E em mais uma escapada de Willian Bolt, a ACBF fez o terceiro com 11 minutos e 13 segundos, fechando o placar da etapa inicial.
No segundo tempo, a Laranja Mecânica manteve o ritmo e com cinco minutos e meio de bola rolando marcou mais duas vezes, com Luis e Renan Fogaça. Os uruguaios descontaram com o gaúcho Natan, mas 30 segundos depois, o pivô Vilela deixou sua marca, fazendo 6 a 1 ACBF.
Com a vitória, a ACBF divide a liderança do Grupo A com o Boca Juniors. Ambos têm três pontos.
Nesta segunda-feira (25), a ACBF pega o Fantasma Morales, da Bolívia, às 20h. Os bolivianos são considerados a equipe mais fraca do grupo. Antes, o Boca encara o Peñarol.