Vélez Camaquã vence São José e avança às oitavas da Copa LNF; confira os classificados

Foguinho e Gui Falcão marcaram gols na partida. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

Assim como a ACBF, o Vélez Camaquã venceu na estreia da Copa LNF e avançou às oitavas de final da competição eliminatória da Liga Nacional de Futsal. O time bateu o São José por 6 a 4, na segunda-feira (27).

Em partida disputada no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, Gui Falcão, duas vezes, Salah, Genaro, Xitão e Foguinho marcaram para o Alviazul. Agora, o Vélez aguarda o sorteio da próxima fase para descobrir o adversário.

Restam 16 clubes na disputa, sendo dois gaúchos. O Atlântico também estava entre os participantes, mas foi derrotado pelo América-RN por 2 a 1, em Natal, e acabou eliminado.

Nesta temporada, o Vélez Camaquã disputa a LNF Silver, segunda divisão da Liga Nacional, e luta pelo acesso à elite. Em três partidas, soma sete pontos e ocupa a quarta colocação. Os dois primeiros colocados se classificam de forma direta para a LNF Gold, enquanto o terceiro lugar disputará o playoff de acesso/descenso contra o 14° colocado da primeira divisão.

Classificados para as oitavas da Copa LNF