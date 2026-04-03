Time da Kings League anuncia um dos melhores jogadores de futsal da história

Aos 40 anos, Ricardinho jogará em uma equipe brasileira pela primeira vez. Jure Makovec / AFP

Um dos maiores nomes da história do futsal é mais uma atração da Kings League Brasil. Nesta quinta-feira (2), o time Dibrados anunciou a chegada do português Ricardinho.

Aos 40 anos, o craque chega à equipe após a quarta rodada da competição. Ele vem por meio de uma regra que permite cada time contratar um ex-atleta de alto nível. Para isso, é necessário acionar a carta "lenda". Ainda não foi confirmado se ele jogará uma ou mais partidas.

O português anunciou a aposentadoria das quadras há sete meses. Apelidado de "mágico", ele foi eleito melhor do mundo nas quadras seis vezes, sendo cinco delas de forma consecutiva. Na seleção portuguesa, conquistou a Eurocopa em 2018 e a Copa do Mundo, em 2021.

Na Kings League, Ricardinho irá reencontrar o amigo e ídolo Falcão, que é presidente do time Nyvelados. O craque português, inclusive, tem uma tatuagem na perna que faz referência ao brasileiro.