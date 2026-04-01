Séries B e C do Gauchão de Futsal têm fórmulas definidas

Projeção de 35 equipes nas duas divisões inferiores da LGF. Divulgação: Liga Gaúcha de Futsal

Com 11 equipes na Série B e 24 na C, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) divulgou os regulamentos das divisões inferiores do futsal adulto masculino em 2026. As competições devem começar no dia 23 de maio e se desenvolver até o final de novembro.

Na Liga B, duas equipes que chegaram a demonstrar interesse na disputa desistiram: Peñarol (Guaíba) e São José (São José do Inhacorá). O campeonato ficou definido da seguinte forma:

1. AGSL (São Luiz Gonzaga)

2. ASAF (Campos Borges)

3. ASF (Serafina Corrêa)

4. David Futsal (David Canabarro)

5. Giruá Futsal (Giruá)

6. Lokomotiv (Palmeira das Missões)

7. Soberano (Sarandi)

8. Tapejara Futsal (Tapejara)

9. União Castilhense (Veranópolis)

10. União Parobé (Parobé)

11. União Tresmaiense (Três de Maio)

Na primeira fase, os 11 times se enfrentam em turno e returno. Os oito melhores avançam e, a partir daí, há somente confrontos eliminatórios até as finais. Duas equipes sobem para a Série A em 2027.

Terceira Divisão

Já na Liga C, os 24 clubes foram divididos por regiões, e a competição segue nos moldes de anos anteriores, com disputas iniciais dentro das conferências e, depois, a briga por um título unificado.

Conferência Oeste

Grupo A

AESA Tchelsea (Santo Ângelo)

ANBF (Novo Barreiro)

Atlético Baixada (Trindade do Sul)

Rodeio Futsal (Rodeio Bonito)

CMD Derrubadas (Derrubadas)

Afucs (Seberi)

Grupo B

ANF (Sarandi)

ASAF (Santo Ângelo)

ACFS (Ciríaco)

Flamengo (Machadinho)

ADS (Sananduva)

Juventus (Sananduva)

Conferência Leste

Grupo C

Audax (Espumoso)

Arsenal (Não-Me-Toque)

Sobradinho (Sobradinho)

Soledade Futsal (Soledade)

ACF (Caçapava do Sul)

Ô Saudade (Putinga)

Chave D

Agec Futsal (Gravataí)

Vila Bom Jesus (Venâncio Aires)

ADPF (Nova Prata)

Filhéus (Antônio Prado)

AMSM (São Marcos)

AAPF (Bento Gonçalves)