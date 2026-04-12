Série Ouro do futsal gaúcho tem grupos sorteados e fórmula definida

ABF (de vermelho) e SER Santiago estarão na disputa da Série Ouro. Guilherme Krüger / Divulgação ABF

O sábado (11) foi de congresso técnico do Estadual de Futsal da Série Ouro — a principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Vinte e duas equipes confirmaram presença na competição, que começa em 9 de maio.

Os participantes foram divididos em três grupos na primeira fase:

Grupo A

ABF, de São Lourenço do Sul

AFA, de São Francisco de Assis

ATF, de Pelotas

ACBF, de Carlos Barbosa

Independente, de Lavras do Sul

São José, de Cachoeira do Sul

Sercesa, de Carazinho

Grupo B

Atlântico, de Erechim

Russo Preto, de Não-Me-Toque

Ijuí Futsal, de Ijuí

Passo Fundo, de Passo Fundo

Jaguarão Futsal, de Jaguarão

UFSM, de Santa Maria

Rio-Grandense, de Rio Grande

Grupo C

SER Santiago, de Santiago

Barcelona, de Júlio de Castilhos

SER Alvorada, de Alvorada

Cerro Largo, de Cerro Largo

Peñarol/Lyon, de Guaíba

Figueira, de Tupanciretã

Campo Bom Futsal, de Campo Bom

AVF, de Manoel Viana

Dirigentes se reuniram em Porto Alegre para definições da Série Ouro 2026. Divulgação Federação Gaúcha de Futsal

Como será a disputa

Na primeira fase, as equipes irão se enfrentar dentro do próprio grupo, em turno e returno. Os cinco primeiros colocados dos grupos A e B, e os seis primeiros do C, passam à segunda fase, totalizando 16 equipes.