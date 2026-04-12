Série Ouro do futsal gaúcho tem grupos sorteados e fórmula definida

O sábado (11) foi de congresso técnico do Estadual de Futsal da Série Ouro — a principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Vinte e duas equipes confirmaram presença na competição, que começa em 9 de maio.
Os participantes foram divididos em três grupos na primeira fase:
Grupo A
- ABF, de São Lourenço do Sul
- AFA, de São Francisco de Assis
- ATF, de Pelotas
- ACBF, de Carlos Barbosa
- Independente, de Lavras do Sul
- São José, de Cachoeira do Sul
- Sercesa, de Carazinho
Grupo B
- Atlântico, de Erechim
- Russo Preto, de Não-Me-Toque
- Ijuí Futsal, de Ijuí
- Passo Fundo, de Passo Fundo
- Jaguarão Futsal, de Jaguarão
- UFSM, de Santa Maria
- Rio-Grandense, de Rio Grande
Grupo C
- SER Santiago, de Santiago
- Barcelona, de Júlio de Castilhos
- SER Alvorada, de Alvorada
- Cerro Largo, de Cerro Largo
- Peñarol/Lyon, de Guaíba
- Figueira, de Tupanciretã
- Campo Bom Futsal, de Campo Bom
- AVF, de Manoel Viana
Como será a disputa
Na primeira fase, as equipes irão se enfrentar dentro do próprio grupo, em turno e returno. Os cinco primeiros colocados dos grupos A e B, e os seis primeiros do C, passam à segunda fase, totalizando 16 equipes.
A partir de então, inicia o sistema de "mata-mata", em ida e volta, até a fase final. Os dois piores da primeira fase serão rebaixados para a Série Prata em 2027.