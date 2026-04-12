Futsal

Com 22 equipes 
Notícia

Série Ouro do futsal gaúcho tem grupos sorteados e fórmula definida

Principal competição da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) começa dia 9 de maio 

Gustavo Manhago

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS