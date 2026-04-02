Segunda divisão da Liga Nacional de Futsal começa nesta quinta-feira; confira os clubes, horários e onde asssitir

A primeira edição da Liga Nacional Silver de Futsal começa nesta quinta-feira (2). Uma espécie de segunda divisão da principal competição de clubes do Brasil, a LNF, o torneio contará com 16 equipes de 10 estados. Entre os times, apenas um gaúcho: o Vélez, de Camaquã.
No final da competição, até três equipes poderão subir para a principal divisão da Liga Nacional em 2027.
Participantes
A Liga Silver 2026 abriu espaço para estados do Nordeste e do Centro-Oeste numa competição nacional. Times do Recife, Rio Grande do Norte, Maranhão e Mato Grosso do Sul confirmaram presença na disputa com os tradicionais estados do Sul e Sudeste: São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Outra novidade será a presença do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.
Conheça os times a seguir.
Acel - Chopinzinho
- Cidade: Chopinzinho (PR)
- Ginásio: Deonisto Debona
- Técnico: Eduardo Coelho (Baiano)
América F. C.
- Cidade: Natal (RN)
- Ginásio: Nélio Dias
- Técnico: Fagner Moura (Faguinho)
Apodi Futsal
- Cidade: Apodi (RN)
- Ginásio: Vilson Custódio
- Técnico: Guilhermo Verfe (Guigo)
Balsas Futsal
- Cidade: Balsas (MA)
- Ginásio: Georgiana Pflueger, o Castelinho (em São Luís)
- Técnico: Hallysson Dias
Blumenau Futsal
- Cidade: Blumenau (SC)
- Ginásio: Bernardo Werner
- Técnico: Douglas Barp
Concórdia Futsal
- Cidade: Concórdia (SC)
- Ginásio: Centro de Eventos
- Técnico: Eduardo Basso (Morruga)
Dracena Futsal
- Cidade: Dracena (SP)
- Ginásio: Alaor Ferrari
- Técnico: Edílson Leite
Joaçaba Futsal
- Cidade: Joaçaba (SC)
- Ginásio: Unoesc Campus I
- Técnico: José Henrique Pereira (Zé de Paula)
Juventude FC
- Cidade: Dourados (MS)
- Ginásio: Ulysses Guimarães
- Técnico: João Carlos Barbosa (Banana)
Lages Futsal
- Cidade: Lages (SC)
- Ginásio: Jones Minosso
- Técnico: Adriano Gonzatto (Tio Nanas)
São Lourenço Futsal
- Cidade: São Lourenço do Oeste (SC)
- Ginásio: CEIM Monteiro Lobato
- Técnico: Willian Levati (Peru)
AA São Caetano
- Cidade: São Caetano do Sul (SP)
- Ginásio: Joaquim Rabello
- Técnico: Rafael Brochado (Cafu)
ACE São Miguel
- Cidade: São Miguel do Iguaçu (PR)
- Ginásio: Joelson Marcelino
- Técnico: Nei Victor
Sport CR
- Cidade: Recife (PE)
- Ginásio: Marcelino Lopes
- Técnico: Renan Franklin
CR Vasco da Gama
- Cidade: Rio de Janeiro (RJ)
- Ginásio: Arena OleyBet
- Técnico: Sandro Zanetti (Seco)
Vélez Camaquã
- Cidade: Camaquã (RS)
- Ginásio: Wadislau Niemxeski
- Técnico: Gustavo Pellisoli
Formato da competição
Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam diretamente às quartas de final. Do quinto ao 12º colocado será feito um playoff com jogos de ida e volta para serem apurados os outros quatro classificados às quartas.
A partir daí, jogos eliminatórios até a disputa do título. O time que não for à final e ficar na terceira colocação, após as semifinais, fará um playoff contra o 14º colocado da Liga Nacional Gold (primeira divisão) para saber se sobe ou não de categoria.
Calendário
Primeira Rodada
2/4
20h - São Caetano x Juventude
4/4
18h - Blumenau x Vasco
5/4
16h - São Lourenço x Sport
17h - Chopinzinho x América-RN
18h - Joaçaba x Balsas
7/4
19h - São Miguel x Concórdia
20h - Dracena x Lages
8/4
19h - Vélez Camaquã x Apodi
Vélez Camaquã
Único gaúcho na disputa, o Vélez chegou a jogar a principal divisão da Liga em 2025. Ficou entre os 16 melhores do país, mas pelos critérios adotados pela LNF, terá que disputar a Liga Silver nesta temporada.
O técnico Gustavo Pellisoli foi mantido no cargo e, junto com ele, renovaram contrato os jogadores Xitão, PH, Foguinho, Falcão, Pedro, Betinho, Bruninho Loko e Otávio. Entre as novidades, chegaram os pivôs Genaro, Vincenzo e Guilherme Bandeira, o goleiro Obina, o ala Salah e o fixo Henrique.
Além da Liga Silver, o Vélez também jogará a Série A do Gauchão, a Copa da Liga Nacional e a Taça Farroupilha.
Onde assistir?
Assim como na elite, todos os jogos da LNF Silver terão transmissão ao vivo e gratuita pela LNFTV, no YouTube.
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