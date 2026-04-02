Segunda divisão da Liga Nacional de Futsal começa nesta quinta-feira; confira os clubes, horários e onde asssitir

Bola oficial da Liga Silver 2026. Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

A primeira edição da Liga Nacional Silver de Futsal começa nesta quinta-feira (2). Uma espécie de segunda divisão da principal competição de clubes do Brasil, a LNF, o torneio contará com 16 equipes de 10 estados. Entre os times, apenas um gaúcho: o Vélez, de Camaquã.

No final da competição, até três equipes poderão subir para a principal divisão da Liga Nacional em 2027.

Participantes

A Liga Silver 2026 abriu espaço para estados do Nordeste e do Centro-Oeste numa competição nacional. Times do Recife, Rio Grande do Norte, Maranhão e Mato Grosso do Sul confirmaram presença na disputa com os tradicionais estados do Sul e Sudeste: São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Outra novidade será a presença do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

Conheça os times a seguir.

Acel - Chopinzinho

Cidade: Chopinzinho (PR)

Ginásio: Deonisto Debona

Técnico: Eduardo Coelho (Baiano)

América F. C.

Cidade: Natal (RN)

Ginásio: Nélio Dias

Técnico: Fagner Moura (Faguinho)

Apodi Futsal

Cidade: Apodi (RN)

Ginásio: Vilson Custódio

Técnico: Guilhermo Verfe (Guigo)

Balsas Futsal

Cidade: Balsas (MA)

Ginásio: Georgiana Pflueger, o Castelinho (em São Luís)

Técnico: Hallysson Dias

Blumenau Futsal

Cidade: Blumenau (SC)

Ginásio: Bernardo Werner

Técnico: Douglas Barp

Concórdia Futsal

Cidade: Concórdia (SC)

Ginásio: Centro de Eventos

Técnico: Eduardo Basso (Morruga)

Dracena Futsal

Cidade: Dracena (SP)

Ginásio: Alaor Ferrari

Técnico: Edílson Leite

Joaçaba Futsal

Cidade: Joaçaba (SC)

Ginásio: Unoesc Campus I

Técnico: José Henrique Pereira (Zé de Paula)

Juventude FC

Cidade: Dourados (MS)

Ginásio: Ulysses Guimarães

Técnico: João Carlos Barbosa (Banana)

Lages Futsal

Cidade: Lages (SC)

Ginásio: Jones Minosso

Técnico: Adriano Gonzatto (Tio Nanas)

São Lourenço Futsal

Cidade: São Lourenço do Oeste (SC)

Ginásio: CEIM Monteiro Lobato

Técnico: Willian Levati (Peru)

AA São Caetano

Cidade: São Caetano do Sul (SP)

Ginásio: Joaquim Rabello

Técnico: Rafael Brochado (Cafu)

ACE São Miguel

Cidade: São Miguel do Iguaçu (PR)

Ginásio: Joelson Marcelino

Técnico: Nei Victor

Sport CR

Cidade: Recife (PE)

Ginásio: Marcelino Lopes

Técnico: Renan Franklin

CR Vasco da Gama

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Ginásio: Arena OleyBet

Técnico: Sandro Zanetti (Seco)

Vélez Camaquã

Cidade: Camaquã (RS)

Ginásio: Wadislau Niemxeski

Técnico: Gustavo Pellisoli

Formato da competição

Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam diretamente às quartas de final. Do quinto ao 12º colocado será feito um playoff com jogos de ida e volta para serem apurados os outros quatro classificados às quartas.

A partir daí, jogos eliminatórios até a disputa do título. O time que não for à final e ficar na terceira colocação, após as semifinais, fará um playoff contra o 14º colocado da Liga Nacional Gold (primeira divisão) para saber se sobe ou não de categoria.

Calendário

Primeira Rodada

2/4

20h - São Caetano x Juventude

4/4

18h - Blumenau x Vasco

5/4

16h - São Lourenço x Sport

17h - Chopinzinho x América-RN

18h - Joaçaba x Balsas

7/4

19h - São Miguel x Concórdia

20h - Dracena x Lages

8/4

19h - Vélez Camaquã x Apodi

Vélez Camaquã

Vélez Camaquã estreia dia 8 de abril na Liga Silver. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

Único gaúcho na disputa, o Vélez chegou a jogar a principal divisão da Liga em 2025. Ficou entre os 16 melhores do país, mas pelos critérios adotados pela LNF, terá que disputar a Liga Silver nesta temporada.

O técnico Gustavo Pellisoli foi mantido no cargo e, junto com ele, renovaram contrato os jogadores Xitão, PH, Foguinho, Falcão, Pedro, Betinho, Bruninho Loko e Otávio. Entre as novidades, chegaram os pivôs Genaro, Vincenzo e Guilherme Bandeira, o goleiro Obina, o ala Salah e o fixo Henrique.

Além da Liga Silver, o Vélez também jogará a Série A do Gauchão, a Copa da Liga Nacional e a Taça Farroupilha.

Onde assistir?

Assim como na elite, todos os jogos da LNF Silver terão transmissão ao vivo e gratuita pela LNFTV, no YouTube.