O gaúcho que foi de preparador físico de Douglas Costa a estreante na seleção alemã: "Vivendo um sonho"

Lucas fez sua primeira partida internacional aos 35 anos. DFB / Divulgação

Essa data Fifa tem sido inesquecível para um gaúcho. Lucas Kruel, de Porto Alegre, está vivendo um momento desejado desde a infância. Foi convocado e estreou pela seleção. O que talvez tenha sido diferente é o tempo e a cor da camisa.

Lucas fez sua primeira partida internacional aos 35 anos. E pela seleção alemã. De futsal. Mas para além da conquista em si, é inusitada a forma como isso foi acontecer. Inclusive porque envolve até Douglas Costa.

Mas antes de chegar nisso, é preciso contar um pouco da história de Lucas. A vida na Capital sempre teve o futsal como companhia. Jogou no Grêmio Náutico Gaúcho, uma potência da modalidade, andou por outros times da Região Metropolitana e foi para a Austrália.

A vida no futsal não era exatamente lucrativa. Então ele passou a conciliar com treinos físicos voltados para jogadores profissionais.

Fazia parte de uma academia especializada nisso. Nessa atividade, estreitou laços com Douglas Costa, seu antigo adversário de futsal.

E foi com o ex-jogador do Grêmio para a Ucrânia, com o objetivo de ser preparador físico. Trata-se de uma prática comum entre brasileiros, que sentem defasagem na comparação com os europeus. Mas foi na transferência de Douglas Costa para o Bayern que veio a maior mudança da vida, em 2015.

Além de ser preparador de Douglas Costa e dos demais brasileiros do time, Rafinha e Thiago Alcântara, entre outros, Lucas voltou a jogar futsal. Entrou em um time, o Jahn, de Ragensburg, cidade a 150km de Munique, onde morava.

Seleção alemã de futsal. DFB / Divulgação

Mergulhou de cabeça no projeto. Além de jogador, seria também treinador. É a cabeça e as pernas da equipe. Três vezes por semana vai e volta para treinar e dar treino. Tirou da segunda divisão e levou ao título alemão.

Ao mesmo tempo, estabeleceu-se definitivamente na Bavária. Abriu uma academia, também voltada para atletas, profissionais e amadores. Seu sócio é Rafinha, histórico lateral-direito do Bayern, que também jogou no Grêmio e atualmente é coordenador técnico do São Paulo.

Com os mais de 15 anos na Alemanha, Lucas ganhou a cidadania. E então veio o convite para jogar na seleção de futsal. No sábado passado, estreou com a camisa 3 da equipe no amistoso com a Itália, que terminou empatado em 1 a 1. Nesta terça, enfrenta a Croácia.

— O futsal sempre foi uma paixão, então é um momento especial. Estou muito feliz, vivendo um sonho.

Lucas estreou no sábado com a camisa 3 da Alemanha. DFB / Divulgação