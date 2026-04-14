Futsal

Aos 35 anos
Notícia

O gaúcho que foi de preparador físico de Douglas Costa a estreante na seleção alemã: "Vivendo um sonho"

Natural de Porto Alegre, Lucas Kruel rodou o mundo até se tornar referência em clube de futsal da Alemanha e ser chamado para defender o país em amistoso contra Itália

Rafael Diverio

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