Malgi estreia com derrota na Liga Feminina de Futsal

Malgi perdeu na estreia em Taboão da Serra (SP). Divulgação Malgi Futsal

A caminhada da única equipe gaúcha na Liga Nacional Feminina de Futsal começou com derrota em 2026. Jogando em Taboão da Serra (SP), a Malgi perdeu por 4 a 3 para o Taboão/Magnus, atual campeão da Libertadores da América.

As gaúchas de Pelotas chegaram a abrir 3 a 1. Taynara e Evelyn fizeram os dois primeiros gols da Malgi na competição. No início da etapa final, as paulistas descontaram com Betinha. As pelotenses voltaram a marcar num gol contra de Emylli.

Faltando seis minutos e 16 segundos para terminar a partida, contudo, veio uma reação "fulminante" do Taboão, que virou com gols de Pao Brítez, Alana e Bife.

A próxima partida da Malgi na LFF será dia 24 de abril, em Pelotas, contra o Stein, de Cascavel (PR).

Formato da competição

A Liga Nacional Feminina de Futsal conta com 14 equipes. Na primeira fase, elas se enfrentam em turno único. Apenas as oito primeiras classificadas seguem para o mata-mata.

Esta é a segunda vez que a Malgi disputa a competição. Em 2025, o clube não passou da primeira fase.