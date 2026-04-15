Liga ou Federação? Saiba em qual campeonato seu time e sua cidade vão jogar em 2026

Pelo 10º ano seguido, o futsal profissional do Rio Grande do Sul se prepara para mais uma temporada com dois campeonatos estaduais, seja na categoria adulto, seja nas disputas de base.
Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), fundada em 1956, e Liga Gaúcha de Futsal (LGF), criada em 2017, dividem o comando das principais competições do esporte no Estado mais uma vez.
Calendário
- Série Ouro - 9/5
- Série Prata - 16/5
- Série Bronze - 17/5
- Série B - 23/5
- Gauchão - 6/6
- Série C - 6/6
Zero Hora abre espaço para as três divisões do adulto masculino, tanto na Liga quanto na Federação, para o leitor ficar por dentro de todos os 102 participantes de 88 municípios do interior. A capital, Porto Alegre, não está representada em nenhuma competição adulta profissional em 2026.
Federação Gaúcha de Futsal
Organiza as Séries Ouro, Prata e Bronze. Serão 58 equipes de 52 cidades.
Liga Gaúcha de Futsal
Coordena os Gauchões das Séries A, B e C. Participarão 50 times de 46 cidades.
Lista por cidades (88)
Agudo
- AAGF - Gauchão LGF
Alegrete
- AA Blackout - Série Bronze FGFS
- Real Alegrete - Série Prata FGFS
Alto Alegre
- GELB - Série Bronze FGFS
Alvorada
- SER Alvorada - Série Ouro FGFS
Antônio Prado
- Filhéus - Série C LGF
Arroio Grande
- Ass. Arroio Grande - Série Prata FGFS
Bagé
- Celeste - Série Bronze FGFS
- Conesul - Série Bronze FGFS
Bento Gonçalves
- AAPF - Série C LGF
- Fênix/Imigrante - Série Bronze FGFS
Bom Princípio
- ACE Filtradores - Gauchão LGF
Brochier
- Brochier Futsal - Série Prata FGFS
Cachoeira do Sul
- São José - Série Ouro FGFS
Caçapava do Sul
- ACF - Série C LGF
Camaquã
- Vélez Camaquã - Gauchão LGF
Campo Bom
- Campo Bom Futsal - Série Ouro FGFS
Campos Borges
- ASAF - Série B LGF
Canguçu
- Canguçu Futsal - Série Bronze FGFS
- Trianon - Série Bronze FGFS
Capão do Cipó
- CMD Capão do Cipó - Série Bronze FGFS
Carazinho
- Sercesa - Série Ouro FGFS
Carlos Barbosa
- ACBF - Série Ouro FGFS
Casca
- Sercca - Gauchão LGF
Catuípe
- Ass. Catuípe - Série Bronze FGFS
Cerrito
- Cerrito Futsal - Série Prata FGFS
Cerro Largo
- Cerro Largo Futsal - Série Ouro FGFS
Ciríaco
- ACFS - Série C LGF
David Canabarro
- David Futsal - Série B LGF
Derrubadas
- Derrubadas Futsal - Série C LGF
Entre-Ijuís
- AEF - Gauchão LGF
Erechim
- Atlântico - Série Ouro FGFS e Gauchão LGF
Espumoso
- Audax - Série C LGF
- Guarany - Gauchão LGF
Faxinal do Soturno
- AERFS - Série Prata FGFS
Frederico Westphalen
- Guarani - Série Prata FGFS
Giruá
- Giruá Futsal - Série B LGF
Gravataí
- AGEC - Série C LGF
Guaíba
- Peñarol/Lyon - Série Ouro FGFS
Guaporé
- AGE - Série Prata FGFS e Gauchão LGF
Harmonia
- Morro Peixoto - Série Bronze FGFS
Herval
- Ass. Herval - Série Bronze FGFS
Horizontina
- Horizontina Futsal - Série Prata FGFS e Gauchão LGF
Ibiraiaras
- Ibira Futsal - Série Bronze FGFS e Gauchão LGF
Ijuí
- Ijuí Futsal - Série Ouro FGFS
Itacurubi
- SER Itacurubi - Série Prata FGFS
Jaguarão
- Jaguarão Futsal - Série Ouro FGFS
Júlio de Castilhos
- Barcelona - Série Ouro FGFS
Lagoa Vermelha
- Lagoa EC - Série Prata FGFS e Gauchão LGF
Lavras do Sul
- Independente - Série Ouro FGFS
Machadinho
- Flamengo - Série C LGF
Manoel Viana
- AVF - Série Ouro FGFS
Marau
- AME - Série Bronze FGFS
- AMF - Gauchão LGF
- Meninos da Vila - Série Bronze FGFS
Montenegro
- Bela Vista - Série Prata FGFS
Não-Me-Toque
- Arsenal - Série C LGF
- Russo Preto - Série Ouro FGFS
Nova Esperança do Sul
- CMD NES - Série Bronze FGFS
Nova Prata
- ADPF - Série C LGF
Novo Barreiro
- ANBF - Série C LGF
Palmeira das Missões
- Lokomotiv - Série B LGF
Parobé
- União Parobé - Série B LGF
Passo Fundo
- Passo Fundo Futsal - Série Ouro FGFS
Pelotas
- ATF - Série Ouro FGFS
- Paulista - Série Prata FGFS
Putinga
- Ô Saudade - Série C LGF
Rio Grande
- Rio-Grandense - Série Ouro FGFS
- URF - Série Prata FGFS
Rodeio Bonito
- Rodeio Futsal - Série C LGF
Sananduva
- ADS - Série C LGF
- Juventus - Série C LGF
Santa Maria
- UFSM - Série Ouro FGFS
Santa Rosa
- Santa Rosa Futsal - Gauchão LGF
Santa Vitória do Palmar
- SVC Futsal - Série Prata FGFS
Santiago
- SER Santiago/ACCAD - Série Ouro FGFS
Santo Ângelo
- AESA/Tchelsea - Série C LGF
ASAF - Série C LGF
Santo Antônio da Patrulha
- SAP Futsal - Série Bronze FGFS
São Borja
- Ass. São-Borjense - Série Bronze FGFS
São Francisco de Assis
- AFA - Série Ouro FGFS
São Gabriel
- Cruzeiro - Série Bronze FGFS
São Lourenço do Sul
- ABF - Série Ouro FGFS
São Luiz Gonzaga
- AGSL - Série B LGF
São Marcos
- AMSM - Série C LGF
Sarandi
- ANF - Série C LGF
- Soberano - Série Bronze FGFS e Série B LGF
Seberi
- Afucs - Série C LGF
Serafina Corrêa
- ASF - Série B LGF
- Locomotiva Gaúcha - Série Prata FGFS
Sobradinho
- Ass. Sobradinho - Série C LGF
Soledade
- Soledade Futsal - Série C LGF
Tapejara
- Tapejara Futsal - Série B LGF
Três Coroas
- Camisa 2 - Série Bronze FGFS
Três de Maio
- União-TM - Série B LGF
Três Passos
- Atlec - Gauchão LGF
Trindade do Sul
- Atlético Baixada - Série C LGF
Tupanciretã
- Figueira - Série Ouro FGFS
Uruguaiana
- Uruguaianense - Gauchão LGF
Venâncio Aires
- Vila Bom Jesus - Série C LGF
Veranópolis
- União Castilhense - Série B LGF
Viamão
- CER Viamão - Série Bronze FGFS
Destas 88 cidades, 13 possuem mais de uma equipe nas disputas: Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Canguçu, Espumoso, Marau, Não-Me-Toque, Pelotas, Rio Grande, Sananduva, Santo Ângelo, Sarandi e Serafina Corrêa.
Seis times vão jogar duas competições simultâneas, por entidades diferentes (FGFS e LGF):
Atlântico - Gauchão e Série Ouro
AGE - Gauchão e Série Prata
Horizontina - Gauchão e Série Prata
Lagoa EC - Gauchão Série Prata
Ibira - Gauchão e Série Bronze
Soberano - Série B e Série Bronze
Interior forte: 25 regiões contempladas
De acordo com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o Estado possui 497 cidades e 29 entidades regionais que representam as localidades.
Destas 29 associações de municípios ligadas à Famurs, 25 possuem clubes nos campeonatos estaduais de futsal adulto masculino. Ficaram de fora, apenas, quatro regiões: Vale do Taquari, Região Carbonífera, Turismo da Serra e Campos de Cima da Serra.
Costa Doce (2)
- Camaquã e Guaíba
Alto da Serra do Botucaraí (4)
- Alto Alegre, Campos Borges,
- Espumoso e Soledade
Alto Jacuí (2)
- Carazinho e Não-Me-Toque
Alto Taquari (2)
- Guaporé e Putinga
Alto Uruguai (1)
- Erechim
Centro (10)
- Agudo, Cachoeira do Sul, Capão do Cipó, Faxinal do Soturno, Júlio de Castilhos, Nova Esperança do Sul, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis e Tupanciretã
Centro Serra (1)
- Sobradinho
Encosta Superior do Nordeste (6)
- Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova Prata, São Marcos e Veranópolis
Fronteira Oeste (5)
- Alegrete, Manoel Viana, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana
Litoral Norte (1)
- Santo Antônio da Patrulha
Missões (6)
- Cerro Largo, Entre-Ijuís, Giruá, Itacurubi, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga
Norte (2)
- Sarandi e Trindade do Sul
Vale do Paranhana (2)
- Parobé e Três Coroas
Planalto (6)
- Casca, Ciríaco, David Canabarro, Marau, Passo Fundo e Serafina Corrêa
Região Celeiro (2)
- Derrubadas e Três Passos
Fronteira Noroeste (3)
- Horizontina, Santa Rosa e Três de Maio
Nordeste (5)
- Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Sananduva e Tapejara
Planalto Médio (2)
- Catuípe e Ijuí
Vale Germânico (1)
- Campo Bom
Vale do Rio Caí (4)
- Bom Princípio, Brochier, Harmonia e Montenegro
Vale do Rio Pardo (1)
- Venâncio Aires
Zona da Produção (5)
- Frederico Westphalen, Novo Barreiro, Palmeira das Missões, Rodeio Bonito e Seberi
Região Sudoeste (3)
- Bagé, Caçapava do Sul e Lavras do Sul
Zona Sul (9)
- Arroio Grande, Canguçu, Cerrito, Herval, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul
Metropolitana (3)
- Alvorada, Gravataí e Viamão
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