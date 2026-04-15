Liga ou Federação? Saiba em qual campeonato seu time e sua cidade vão jogar em 2026

AGE, de Guaporé, jogará tanto na Liga quanto na Federação. Federação Gaúcha de Futsal / Divulgação

Pelo 10º ano seguido, o futsal profissional do Rio Grande do Sul se prepara para mais uma temporada com dois campeonatos estaduais, seja na categoria adulto, seja nas disputas de base.

Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), fundada em 1956, e Liga Gaúcha de Futsal (LGF), criada em 2017, dividem o comando das principais competições do esporte no Estado mais uma vez.

Calendário

Série Ouro - 9/5

Série Prata - 16/5

Série Bronze - 17/5

Série B - 23/5

Gauchão - 6/6

Série C - 6/6

Zero Hora abre espaço para as três divisões do adulto masculino, tanto na Liga quanto na Federação, para o leitor ficar por dentro de todos os 102 participantes de 88 municípios do interior. A capital, Porto Alegre, não está representada em nenhuma competição adulta profissional em 2026.

Federação Gaúcha de Futsal

Organiza as Séries Ouro, Prata e Bronze. Serão 58 equipes de 52 cidades.

Liga Gaúcha de Futsal

Coordena os Gauchões das Séries A, B e C. Participarão 50 times de 46 cidades.

Lista por cidades (88)

Agudo

AAGF - Gauchão LGF

Alegrete

AA Blackout - Série Bronze FGFS

Real Alegrete - Série Prata FGFS

Alto Alegre

GELB - Série Bronze FGFS

Alvorada

SER Alvorada - Série Ouro FGFS

Antônio Prado

Filhéus - Série C LGF

Arroio Grande

Ass. Arroio Grande - Série Prata FGFS

Bagé

Celeste - Série Bronze FGFS

Conesul - Série Bronze FGFS

Bento Gonçalves

AAPF - Série C LGF

Fênix/Imigrante - Série Bronze FGFS

Bom Princípio

ACE Filtradores - Gauchão LGF

Brochier

Brochier Futsal - Série Prata FGFS

Cachoeira do Sul

São José - Série Ouro FGFS

Caçapava do Sul

ACF - Série C LGF

Camaquã

Vélez Camaquã - Gauchão LGF

Campo Bom

Campo Bom Futsal - Série Ouro FGFS

Campos Borges

ASAF - Série B LGF

Canguçu

Canguçu Futsal - Série Bronze FGFS

Trianon - Série Bronze FGFS

Capão do Cipó

CMD Capão do Cipó - Série Bronze FGFS

Carazinho

Sercesa - Série Ouro FGFS

Carlos Barbosa

ACBF - Série Ouro FGFS

Casca

Sercca - Gauchão LGF

Catuípe

Ass. Catuípe - Série Bronze FGFS

Cerrito

Cerrito Futsal - Série Prata FGFS

Cerro Largo

Cerro Largo Futsal - Série Ouro FGFS

Ciríaco

ACFS - Série C LGF

David Canabarro

David Futsal - Série B LGF

Derrubadas

Derrubadas Futsal - Série C LGF

Entre-Ijuís

AEF - Gauchão LGF

Erechim

Atlântico - Série Ouro FGFS e Gauchão LGF

Espumoso

Audax - Série C LGF

Guarany - Gauchão LGF

Faxinal do Soturno

AERFS - Série Prata FGFS

Frederico Westphalen

Guarani - Série Prata FGFS

Giruá

Giruá Futsal - Série B LGF

Gravataí

AGEC - Série C LGF

Guaíba

Peñarol/Lyon - Série Ouro FGFS

Guaporé

AGE - Série Prata FGFS e Gauchão LGF

Harmonia

Morro Peixoto - Série Bronze FGFS

Herval

Ass. Herval - Série Bronze FGFS

Horizontina

Horizontina Futsal - Série Prata FGFS e Gauchão LGF

Ibiraiaras

Ibira Futsal - Série Bronze FGFS e Gauchão LGF

Ijuí

Ijuí Futsal - Série Ouro FGFS

Itacurubi

SER Itacurubi - Série Prata FGFS

Jaguarão

Jaguarão Futsal - Série Ouro FGFS

Júlio de Castilhos

Barcelona - Série Ouro FGFS

Lagoa Vermelha

Lagoa EC - Série Prata FGFS e Gauchão LGF

Lavras do Sul

Independente - Série Ouro FGFS

Machadinho

Flamengo - Série C LGF

Manoel Viana

AVF - Série Ouro FGFS

Marau

AME - Série Bronze FGFS

AMF - Gauchão LGF

Meninos da Vila - Série Bronze FGFS

Montenegro

Bela Vista - Série Prata FGFS

Não-Me-Toque

Arsenal - Série C LGF

Russo Preto - Série Ouro FGFS

Nova Esperança do Sul

CMD NES - Série Bronze FGFS

Nova Prata

ADPF - Série C LGF

Novo Barreiro

ANBF - Série C LGF

Palmeira das Missões

Lokomotiv - Série B LGF

Parobé

União Parobé - Série B LGF

Passo Fundo

Passo Fundo Futsal - Série Ouro FGFS

Pelotas

ATF - Série Ouro FGFS

Paulista - Série Prata FGFS

Putinga

Ô Saudade - Série C LGF

Rio Grande

Rio-Grandense - Série Ouro FGFS

URF - Série Prata FGFS

Rodeio Bonito

Rodeio Futsal - Série C LGF

Sananduva

ADS - Série C LGF

Juventus - Série C LGF

Santa Maria

UFSM - Série Ouro FGFS

Santa Rosa

Santa Rosa Futsal - Gauchão LGF

Santa Vitória do Palmar

SVC Futsal - Série Prata FGFS

Santiago

SER Santiago/ACCAD - Série Ouro FGFS

Santo Ângelo

AESA/Tchelsea - Série C LGF

ASAF - Série C LGF

Santo Antônio da Patrulha

SAP Futsal - Série Bronze FGFS

São Borja

Ass. São-Borjense - Série Bronze FGFS

São Francisco de Assis

AFA - Série Ouro FGFS

São Gabriel

Cruzeiro - Série Bronze FGFS

São Lourenço do Sul

ABF - Série Ouro FGFS

São Luiz Gonzaga

AGSL - Série B LGF

São Marcos

AMSM - Série C LGF

Sarandi

ANF - Série C LGF

Soberano - Série Bronze FGFS e Série B LGF

Seberi

Afucs - Série C LGF

Serafina Corrêa

ASF - Série B LGF

Locomotiva Gaúcha - Série Prata FGFS

Sobradinho

Ass. Sobradinho - Série C LGF

Soledade

Soledade Futsal - Série C LGF

Tapejara

Tapejara Futsal - Série B LGF

Três Coroas

Camisa 2 - Série Bronze FGFS

Três de Maio

União-TM - Série B LGF

Três Passos

Atlec - Gauchão LGF

Trindade do Sul

Atlético Baixada - Série C LGF

Tupanciretã

Figueira - Série Ouro FGFS

Uruguaiana

Uruguaianense - Gauchão LGF

Venâncio Aires

Vila Bom Jesus - Série C LGF

Veranópolis

União Castilhense - Série B LGF

Viamão

CER Viamão - Série Bronze FGFS

Destas 88 cidades, 13 possuem mais de uma equipe nas disputas: Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Canguçu, Espumoso, Marau, Não-Me-Toque, Pelotas, Rio Grande, Sananduva, Santo Ângelo, Sarandi e Serafina Corrêa.

Seis times vão jogar duas competições simultâneas, por entidades diferentes (FGFS e LGF):

Atlântico - Gauchão e Série Ouro

AGE - Gauchão e Série Prata

Horizontina - Gauchão e Série Prata

Lagoa EC - Gauchão Série Prata

Ibira - Gauchão e Série Bronze

Soberano - Série B e Série Bronze

Interior forte: 25 regiões contempladas

Mapa atualizado do Rio Grande do Sul

De acordo com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o Estado possui 497 cidades e 29 entidades regionais que representam as localidades.

Destas 29 associações de municípios ligadas à Famurs, 25 possuem clubes nos campeonatos estaduais de futsal adulto masculino. Ficaram de fora, apenas, quatro regiões: Vale do Taquari, Região Carbonífera, Turismo da Serra e Campos de Cima da Serra.

Costa Doce (2)

Camaquã e Guaíba

Alto da Serra do Botucaraí (4)

Alto Alegre, Campos Borges,

Espumoso e Soledade

Alto Jacuí (2)

Carazinho e Não-Me-Toque

Alto Taquari (2)

Guaporé e Putinga

Alto Uruguai (1)

Erechim

Centro (10)

Agudo, Cachoeira do Sul, Capão do Cipó, Faxinal do Soturno, Júlio de Castilhos, Nova Esperança do Sul, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis e Tupanciretã

Centro Serra (1)

Sobradinho

Encosta Superior do Nordeste (6)

Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova Prata, São Marcos e Veranópolis

Fronteira Oeste (5)

Alegrete, Manoel Viana, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana

Litoral Norte (1)

Santo Antônio da Patrulha

Missões (6)

Cerro Largo, Entre-Ijuís, Giruá, Itacurubi, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga

Norte (2)

Sarandi e Trindade do Sul

Vale do Paranhana (2)

Parobé e Três Coroas

Planalto (6)

Casca, Ciríaco, David Canabarro, Marau, Passo Fundo e Serafina Corrêa

Região Celeiro (2)

Derrubadas e Três Passos

Fronteira Noroeste (3)

Horizontina, Santa Rosa e Três de Maio

Nordeste (5)

Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Sananduva e Tapejara

Planalto Médio (2)

Catuípe e Ijuí

Vale Germânico (1)

Campo Bom

Vale do Rio Caí (4)

Bom Princípio, Brochier, Harmonia e Montenegro

Vale do Rio Pardo (1)

Venâncio Aires

Zona da Produção (5)

Frederico Westphalen, Novo Barreiro, Palmeira das Missões, Rodeio Bonito e Seberi

Região Sudoeste (3)

Bagé, Caçapava do Sul e Lavras do Sul

Zona Sul (9)

Arroio Grande, Canguçu, Cerrito, Herval, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul

Metropolitana (3)

Alvorada, Gravataí e Viamão