Confira os resultados da Taça Farroupilha

O sábado (11) foi de nove partidas nas cinco disputas regionais da Taça Farroupilha. A competição, organizada pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), teve 48 gols marcados.
Confira os resultados e a classificação de cada um dos torneios.
Alto Uruguai
- Em Três Passos
Atlec 1x1 Soberano
- Em Sarandi
Ass. Nanico 7x1 Lokomotiv
Classificação
Atlec (10), Ass. Nanico (7), Soberano (5), Guarani-FW e Lokomotiv (3).
Norte
- Em Tapejara
Tapejara 3x1 AGE
- Em Lagoa Vermelha
Lagoa EC 8x4 Sercca
Classificação
Lagoa EC (8), Tapejara e Ibira (7), ADPF (3), Marau (2), AGE (1) e Sercca (0).
Planalto
- Em Campos Borges
Asaf 6x0 Vila Bom Jesus
- Em Sobradinho
Sobradinho 3x3 Russo Preto
Classificação
Vila Bom Jesus (7), Asaf (6), Guarany-ESP (5), Passo Fundo e Russo Preto (4), Sobradinho (2) e David Futsal (1).
Metro-Serra
- Em Carlos Barbosa
ACBF 7x0 Peñarol Guaíba
- Em Camaquã
Vélez 0x0 União Parobé
Classificação
Vélez Camaquã (7), ACBF e Peñarol Guaíba (3) e União Parobé (1).
Noroeste
- Em Três de Maio
União-TM 0x3 Uruguaianense
Classificação
Uruguaianense (12), Santa Rosa e AGSL (6), Giruá (4), Entre-Ijuís (3), Asaf (1) e União-TM (0).