Com novo elenco, Vélez Camaquã estreia na LNF Silver nesta quarta; veja onde assistir

Vélez Camaquã irá estrear em casa na competição. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

O Vélez Camaquã começa nesta quarta-feira (8) a sua trajetória na primeira edição da LNF Silver, a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal. O clube da Região Sul do Estado enfrentará o Apodi, do Rio Grande do Norte, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, a partir das 19h.

Após estrear na principal competição do futsal brasileiro no ano passado, o clube acabou "rebaixado". O desempenho na estreia levou o time às oitavas de final, sendo eliminado pelo Joinville em dois jogos complicados. Em função da mudança no formato da competição, que considerou a média da campanha nas últimas três temporadas, o Vélez acabou prejudicado, já que só jogou em 2025, e foi um dos seis clubes rebaixados para a LNF Silver.

O Alviazul perdeu nomes importantes do elenco por este motivo, mas buscou reposições de equipes conhecidas do futsal brasileiro. Nesta temporada, disputou a Supertaça Santo Ângelo, torneio de pré-temporada, mas acabou eliminado na primeira fase.

Em paralelo a LNF Silver, a equipe participa da Taça Farroupilha Metroserra, competição em que soma duas vitórias em dois jogos, e ainda participará da Série A do Gauchão de Futsal. No ano passado, foi vice-campeã da segunda divisão, garantindo a vaga na elite neste ano.

Chegadas e saídas

Pivô Genaro é o jogador de maior renome no elenco. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

A queda para a LNF Silver somada ao bom desempenho da equipe em 2025 fez com que o Vélez Camaquã perdesse jogadores importantes do elenco. A exemplo disso, deixaram o time os alas Léo Oliveira (Atlântico), Guilherme (Pato Futsal) e Gui Santos (Praia Clube).

Em contrapartida, o Alviazul manteve outros destaques do elenco, como é o caso do goleiro PH e do fixo Xitão, ambos lideranças do grupo atual. Os alas Pedro Krawulski, Gui Falcão e Foguinho são outros remanescentes.

Quem também segue no Vélez em 2026 é o jovem treinador Gustavo Pellisoli, uma das revelações da última temporada da Liga Nacional de Futsal. O experiente Nelsinho Bavier, ex-jogador de futsal com passagem vitoriosa pelo Inter, continua como gerente de futsal, liderando o projeto.

Foram anunciados cinco reforços, com maior destaque para o ala Salah, ex-Atlântico, e para o pivô Genaro, multicampeão pelo Magnus e com passagem pela Seleção Brasileira. Também chegaram o goleiro Obina (Esporte Futuro), o fixo Henrique Luft (Umuarama) e os pivôs Vincenzo (Santa Rosa) e Toninho, que retornou ao clube após jogar no Oriente Médio.

Elenco

Goleiros: PH, Obina, Betinho e Miguel.

PH, Obina, Betinho e Miguel. Fixos: Xitão, Fabinho, Henrique Luft.

Xitão, Fabinho, Henrique Luft. Alas: Gui Falcão, Foguinho, Salah, Pedro Krawulski e Otávio.

Gui Falcão, Foguinho, Salah, Pedro Krawulski e Otávio. Pivôs: Vincenzo, Toninho e Genaro.

Fórmula da LNF Silver

Na primeira fase, as equipes disputam pontos corridos e a colocação define os rumos do campeonato. Os quatro primeiros colocados avançam direto às quartas, enquanto do 5º ao 12º lugar disputam o playoff que determina as outras quatro vagas. Finalistas garantem acesso direto à LNF Gold, e terceiro colocado disputa o playoff de acesso/descenso contra o 14º da primeira divisão.

Equipes da LNF Silver

América (RN)

Apodi (RN)

Balsas (MA)

Blumenau (SC)

Concórdia (SC)

Chopinzinho (PR)

Dracena (SP)

Joaçaba (SC)

Juventude (MS)

Lages (SC)

São Lourenço (SC)

São Caetano (SP)

São Miguel (PR)

Sport (PE)

Vasco (RJ)

Vélez Camaquã (RS)

Onde assistir Vélez Camaquã x Apodi (RN)

A LNF TV transmite a partida no YouTube.