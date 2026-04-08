Com novo elenco, Vélez Camaquã estreia na LNF Silver nesta quarta; veja onde assistir

O Vélez Camaquã começa nesta quarta-feira (8) a sua trajetória na primeira edição da LNF Silver, a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal. O clube da Região Sul do Estado enfrentará o Apodi, do Rio Grande do Norte, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, a partir das 19h.
Após estrear na principal competição do futsal brasileiro no ano passado, o clube acabou "rebaixado". O desempenho na estreia levou o time às oitavas de final, sendo eliminado pelo Joinville em dois jogos complicados. Em função da mudança no formato da competição, que considerou a média da campanha nas últimas três temporadas, o Vélez acabou prejudicado, já que só jogou em 2025, e foi um dos seis clubes rebaixados para a LNF Silver.
O Alviazul perdeu nomes importantes do elenco por este motivo, mas buscou reposições de equipes conhecidas do futsal brasileiro. Nesta temporada, disputou a Supertaça Santo Ângelo, torneio de pré-temporada, mas acabou eliminado na primeira fase.
Em paralelo a LNF Silver, a equipe participa da Taça Farroupilha Metroserra, competição em que soma duas vitórias em dois jogos, e ainda participará da Série A do Gauchão de Futsal. No ano passado, foi vice-campeã da segunda divisão, garantindo a vaga na elite neste ano.
Chegadas e saídas
A queda para a LNF Silver somada ao bom desempenho da equipe em 2025 fez com que o Vélez Camaquã perdesse jogadores importantes do elenco. A exemplo disso, deixaram o time os alas Léo Oliveira (Atlântico), Guilherme (Pato Futsal) e Gui Santos (Praia Clube).
Em contrapartida, o Alviazul manteve outros destaques do elenco, como é o caso do goleiro PH e do fixo Xitão, ambos lideranças do grupo atual. Os alas Pedro Krawulski, Gui Falcão e Foguinho são outros remanescentes.
Quem também segue no Vélez em 2026 é o jovem treinador Gustavo Pellisoli, uma das revelações da última temporada da Liga Nacional de Futsal. O experiente Nelsinho Bavier, ex-jogador de futsal com passagem vitoriosa pelo Inter, continua como gerente de futsal, liderando o projeto.
Foram anunciados cinco reforços, com maior destaque para o ala Salah, ex-Atlântico, e para o pivô Genaro, multicampeão pelo Magnus e com passagem pela Seleção Brasileira. Também chegaram o goleiro Obina (Esporte Futuro), o fixo Henrique Luft (Umuarama) e os pivôs Vincenzo (Santa Rosa) e Toninho, que retornou ao clube após jogar no Oriente Médio.
Elenco
- Goleiros: PH, Obina, Betinho e Miguel.
- Fixos: Xitão, Fabinho, Henrique Luft.
- Alas: Gui Falcão, Foguinho, Salah, Pedro Krawulski e Otávio.
- Pivôs: Vincenzo, Toninho e Genaro.
Fórmula da LNF Silver
Na primeira fase, as equipes disputam pontos corridos e a colocação define os rumos do campeonato. Os quatro primeiros colocados avançam direto às quartas, enquanto do 5º ao 12º lugar disputam o playoff que determina as outras quatro vagas. Finalistas garantem acesso direto à LNF Gold, e terceiro colocado disputa o playoff de acesso/descenso contra o 14º da primeira divisão.
Equipes da LNF Silver
- América (RN)
- Apodi (RN)
- Balsas (MA)
- Blumenau (SC)
- Concórdia (SC)
- Chopinzinho (PR)
- Dracena (SP)
- Joaçaba (SC)
- Juventude (MS)
- Lages (SC)
- São Lourenço (SC)
- São Caetano (SP)
- São Miguel (PR)
- Sport (PE)
- Vasco (RJ)
- Vélez Camaquã (RS)
Onde assistir Vélez Camaquã x Apodi (RN)
- A LNF TV transmite a partida no YouTube.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲