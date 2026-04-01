Com nova derrota, SER Santiago está fora da Copa do Brasil de futsal

Fernando, De Nez, Luisinho e Alves fizeram os gols do Joinville Divulgação JEC Krona

O Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, recebeu um grande público na noite desta terça-feira (31), para um jogo de Copa do Brasil de futsal adulto masculino. E a maioria dos torcedores saiu frustrada com a goleada sofrida pela SER Santiago para o Joinville (SC) por 5 a 0.

Esta foi a partida de volta da primeira fase. No dia 20 de março, em Santa Catarina, o JEC já havia feito 4 a 1 sobre os gaúchos. E agora confirmou a vaga nas oitavas mesmo na casa do adversário.

Só no primeiro tempo, Fernando, De Nez e Luisinho abriram 3 a 0 para o Joinville. A goleada foi completada na etapa final com Alves e mais um de Luisinho. Na segunda fase, os catarinenses vão enfrentar o clássico regional contra o Jaraguá. As datas ainda serão confirmadas pela CBFS - Confederação Brasileira de Futebol de Salão.

Já a SER Santiago vai focar suas atenções na Série Ouro do Estadual de Futsal, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). O congresso técnico da competição será dia 11 de abril, em Porto Alegre.

RS fora na primeira fase

A SER Santiago foi a segunda equipe gaúcha eliminada na primeira fase da Copa do Brasil 2026. A outra havia sido o Atlântico, de Erechim, atual bicampeão do torneio (2024 e 2025).

A tabela das oitavas, até o momento, está desta forma: