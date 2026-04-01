Com nova derrota, SER Santiago está fora da Copa do Brasil de futsal

O Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, recebeu um grande público na noite desta terça-feira (31), para um jogo de Copa do Brasil de futsal adulto masculino. E a maioria dos torcedores saiu frustrada com a goleada sofrida pela SER Santiago para o Joinville (SC) por 5 a 0.
Esta foi a partida de volta da primeira fase. No dia 20 de março, em Santa Catarina, o JEC já havia feito 4 a 1 sobre os gaúchos. E agora confirmou a vaga nas oitavas mesmo na casa do adversário.
Só no primeiro tempo, Fernando, De Nez e Luisinho abriram 3 a 0 para o Joinville. A goleada foi completada na etapa final com Alves e mais um de Luisinho. Na segunda fase, os catarinenses vão enfrentar o clássico regional contra o Jaraguá. As datas ainda serão confirmadas pela CBFS - Confederação Brasileira de Futebol de Salão.
Já a SER Santiago vai focar suas atenções na Série Ouro do Estadual de Futsal, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). O congresso técnico da competição será dia 11 de abril, em Porto Alegre.
RS fora na primeira fase
A SER Santiago foi a segunda equipe gaúcha eliminada na primeira fase da Copa do Brasil 2026. A outra havia sido o Atlântico, de Erechim, atual bicampeão do torneio (2024 e 2025).
A tabela das oitavas, até o momento, está desta forma:
- Jaraguá (SC) x Joinville (SC)
- Pouso (SC) x Paraná (PR) ou Corrêas (RJ)
- Minas (MG) x Vasco (RJ) ou Praia Clube (MG)
- Fidas (DF) ou Luverdense (MT) x Instituto Set (GO) ou Juventude (MS)
- Traipu (AL) x Ipu (CE)
- Coari (AM) x Náutico Sangue de Boi (AM)
- Bregafó (PA) ou São José (AP) x Campo Largo (PI) ou Iape (MA)
- Apodi (RN) x Atlético Piauiense (PI)