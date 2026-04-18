Com goleada, Vélez Camaquã vence a primeira na Liga Silver

Vélez, de Toninho (19), goleou em Concórdia (SC). Saur Fotografia / Divulgação Liga Nacional de Futsal

Com uma atuação de luxo, o Vélez Camaquã venceu pela primeira vez na Liga Silver em 2026 - a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta sexta-feira (17), em Santa Catarina, o time gaúcho goleou o Concórdia por 7 a 1.

O resultado levou o Vélez para a quinta colocação na classificação da primeira fase com quatro pontos ganhos em duas rodadas. O próximo adversário será o América de Natal (RN), na terça-feira (21), em Camaquã, às 18h45min.

O jogo

Ainda no primeiro tempo, o Vélez deu mostras de que venceria com alguma facilidade. Abriu 3 a 0, com dois gols de Salah e um de Luft. Mas foi na etapa complementar que a goleada foi ampliada: Pedro Krawulski fez o quarto e o quinto gols. Foguinho, em jogada individual, marcou o sexto. E Xitão, do outro lado da quadra, por cobertura, fez o sétimo.

Faltando sete minutos, o Concórdia descontou com um golaço do goleiro Luiz, do meio da quadra, no ângulo do Vélez. Placar final: 7x1.

Após duas rodadas, São Lourenço (SC), São Caetano (SP) e Dracena (SP), lideram a Liga Silver com seis pontos ganhos. Joaçaba (SC), Vélez Camaquã (RS), América (RN), Blumenau (SC) e Chopinzinho (PR) têm quatro. Os quatro primeiros passam diretamente às quartas de final. Do 5º ao 12º, haverá um play-off pelas quatro vagas restantes.



