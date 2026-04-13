Brasil vence a Argentina e conquista Liga Evolução de Futsal

Festa brasileira em Santa Catarina. Divulgação CBFS

Com três vitórias e um empate em quatro partidas, a seleção brasileira de futsal conquistou a Liga Evolução 2026, neste domingo (12), em Jaraguá do Sul (SC). A competição é organizada pela Conmebol.

Os confrontos foram todos contra a Argentina, nas categorias adulto e sub-20, sendo duas partidas no sábado (11) e duas no domingo (12). Ao final dos quatro jogos, o Brasil somou 10 pontos contra um dos argentinos.

No sábado (11), duas vitórias brasileiras por 4 a 2. E no domingo (12), um empate em 3 a 3 no sub-20 e uma vitória por 3 a 0 no adulto, gols de Fabinho (2) e Bruninho.

O Brasil chegou à final por ter sido campeão da Etapa Zona Norte, em novembro de 2025, derrotando Equador, Venezuela, Peru e Colômbia. Já a Argentina foi melhor na Zona Sul, passando por Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai.

Foi o sexto título brasileiro na categoria adulto, o quarto diante dos argentinos.