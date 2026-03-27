Temporada feminina do futsal gaúcho começa em Uruguaiana

Com seis equipes e previsão de nove jogos, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) abre neste sábado (28), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a temporada 2026 do futsal feminino no Rio Grande do Sul.
A Copa Abertura será disputada até domingo (29), no Ginásio Schmittão.
Chaves da Copa Abertura
Grupo A
- Botafogo, de Montenegro;
- Celemaster, de Uruguaiana;
- Real Merengue, de Santa Maria.
Grupo B
- Imigrante, de Bento Gonçalves;
- Independente, de Itaqui;
- Palestra, de Erechim.
*Na fase classificatória, os times se enfrentam em turno único, dentro dos grupos, com todos os jogos ocorrendo no sábado (28).
Tabela da Copa Abertura
- 14h - Real Merengue x Botafogo
- 15h10min - Independente x Imigrante
- 16h20min - Botafogo x Celemaster
- 17h30min - Imigrante x Palestra
- 18h40min - Celemaster x Real Merengue
- 19h50min - Palestra x Independente
*Os times que ficarem nas duas primeiras colocações de cada grupo, se classificam para às semifinais no domingo (29).
Semifinais
- 9h30min - 1º de B x 2º de A
- 10h45min - 1º de A x 2º de B
*Também no domingo (29), mas à tarde, será a final entre os vencedores das semifinais, a partir das 14h30min. Os jogos terão o tempo de 20 minutos corridos (não cronometrados) para cada lado, com 10 minutos de intervalo.