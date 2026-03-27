Temporada feminina do futsal gaúcho começa em Uruguaiana

Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) organiza Copa Abertura. Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

Com seis equipes e previsão de nove jogos, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) abre neste sábado (28), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a temporada 2026 do futsal feminino no Rio Grande do Sul.

A Copa Abertura será disputada até domingo (29), no Ginásio Schmittão.

Chaves da Copa Abertura

Grupo A

Botafogo, de Montenegro;

Celemaster, de Uruguaiana;

Real Merengue, de Santa Maria.

Grupo B

Imigrante, de Bento Gonçalves;

Independente, de Itaqui;

Palestra, de Erechim.

*Na fase classificatória, os times se enfrentam em turno único, dentro dos grupos, com todos os jogos ocorrendo no sábado (28).

Tabela da Copa Abertura

14h - Real Merengue x Botafogo

15h10min - Independente x Imigrante

16h20min - Botafogo x Celemaster

17h30min - Imigrante x Palestra

18h40min - Celemaster x Real Merengue

19h50min - Palestra x Independente

*Os times que ficarem nas duas primeiras colocações de cada grupo, se classificam para às semifinais no domingo (29).

Semifinais

9h30min - 1º de B x 2º de A 10h45min - 1º de A x 2º de B