Futsal

Segunda divisão
Notícia

Série Prata do futsal gaúcho terá 16 integrantes em 2026

Segunda divisão da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) acontecerá de 16 de maio a 28 de novembro

Gustavo Manhago

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