Série Prata do futsal gaúcho terá 16 integrantes em 2026

A segunda divisão da categoria adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) terá uma "roupagem" diferente em relação à 2025. O campeonato, que vai de 16 de maio a 28 de novembro, cresceu em relação ao número de participantes e quase a metade surge como novidade.
Nove equipes são remanescentes da temporada passada:
- AERFS, de Faxinal do Soturno
- Arroio Grande, de Arroio Grande
- Bela Vista, de Montenegro
- Cerrito Futsal, de Cerrito
- Locomotiva, de Serafina Corrêa
- Real Alegrete, de Alegrete
- SER Itacurubi, de Itacurubi
- SVC Futsal, de Santa V. do Palmar/Chuí
- URF, de Rio Grande
Entre as sete novas equipes da Série Prata, três subiram da Bronze em 2025:
- AGE, de Guaporé
- Brochier Futsal, de Brochier
- SER Cacequi, de Cacequi
As outras quatro voltam a disputar competições da Federação nesta temporada:
- Guarani, de Frederico Westphalen
- Horizontina, de Horizontina
- Lagoa EC, de Lagoa Vermelha
- Paulista, de Pelotas
Na fase inicial, os clubes serão distribuídos em grupos, conforme as regiões onde estão localizados:
Grupo A
Guarani (FW), Horizontina, SER Itacurubi, Real Alegrete, AERFS e SER Cacequi
Grupo B
AGE, Locomotiva, Bela Vista, Brochier e Lagoa EC
Grupo C
Arroio Grande, Cerrito, URF, SVC Futsal e Paulista.
A tabela e o regulamento definitivo saem nos próximos dias.
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