Série Prata do futsal gaúcho terá 16 integrantes em 2026

Cerro Largo foi campeão da Série Prata em 2025. Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

A segunda divisão da categoria adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) terá uma "roupagem" diferente em relação à 2025. O campeonato, que vai de 16 de maio a 28 de novembro, cresceu em relação ao número de participantes e quase a metade surge como novidade.

Nove equipes são remanescentes da temporada passada:

AERFS, de Faxinal do Soturno

de Faxinal do Soturno Arroio Grande, de Arroio Grande

de Arroio Grande Bela Vista, de Montenegro

de Montenegro Cerrito Futsal, de Cerrito

de Cerrito Locomotiva, de Serafina Corrêa

de Serafina Corrêa Real Alegrete, de Alegrete

de Alegrete SER Itacurubi, de Itacurubi

de Itacurubi SVC Futsal, de Santa V. do Palmar/Chuí

de Santa V. do Palmar/Chuí URF, de Rio Grande

Entre as sete novas equipes da Série Prata, três subiram da Bronze em 2025:

AGE, de Guaporé

de Guaporé Brochier Futsal, de Brochier

de Brochier SER Cacequi, de Cacequi

As outras quatro voltam a disputar competições da Federação nesta temporada:

Guarani, de Frederico Westphalen

de Frederico Westphalen Horizontina, de Horizontina

de Horizontina Lagoa EC, de Lagoa Vermelha

de Lagoa Vermelha Paulista, de Pelotas

Na fase inicial, os clubes serão distribuídos em grupos, conforme as regiões onde estão localizados:

Grupo A

Guarani (FW), Horizontina, SER Itacurubi, Real Alegrete, AERFS e SER Cacequi

Grupo B

AGE, Locomotiva, Bela Vista, Brochier e Lagoa EC

Grupo C

Arroio Grande, Cerrito, URF, SVC Futsal e Paulista.

A tabela e o regulamento definitivo saem nos próximos dias.